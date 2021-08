Moment genial cu Albert Oprea într-un taxi, după Survivor. Ce a făcut șoferul care vorbea cu vărul Războinicului

Albert Oprea a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți de la „Survivor România 2021”. A fost la un pas să ajungă în Marea finală. Din păcate pentru el, a fost eliminat, iar visul i s-a năruit. Deși competiția din Republica Dominicană s-a terminat, fostul concurent este încă recunoscut de oameni.

Imediat după eliminarea din concurs, Albert a pus mâna pe telefon pentru a-și suna familia, de care îi era foarte dor.

Am dormit câteva ore adunat. Am ajuns în Istanbul și am avut ocazia să vorbesc mai mult cu domnul Dan, acolo în aeroport, atunci m-a luat somnul. I-am zis: Domnul Dan, îmi permiteți să beau cu dumneavoastră o bere? Și mi-a zis că da. Am venit cu o bere la domnul Dan și m-a luat somnul. M-a trezit Alin.”, a precizat Albert Oprea pentru Wowbiz.ro .

În competiția „Survivor România 2021”, Albert a fost unul dintre cei mai votați concurenți de către public. S-a bucurat de o mare apreciere din partea oamenilor, care l-au susținut până aproape de Marea finală.

Cu toate că nu a reușit să iasă învingător, fostul concurent spune că a rămas foarte uimit de atitudinea oamenilor, la revenirea în România.

„Cumva eu eram supărat că nu mi-am atins scopul, dar cumva puțin mi-am atins scopul. Am câștigat cumva admirația oamenilor și mi-am dat seama de treaba asta la mare, acum, când am fost. Bine, și în București, dar mai mult la mare, pentru că am văzut cum mă opreau copiii, se bucurau și voiau să mă ia în brațe. Înseamnă că am făcut ceva bine. Nu am găsit nici măcar o persoană care să îmi zică: ‘Bă, ce nenorocit ai fost!'”, a spus fostul concurent de la „Survivor România 2021”.