Simona Halep, așteptată cu nerăbdare în Austria. Ce a putut spune directoarea turneului de la Linz

Simona Halep, așteptată cu nerăbdare în Austria. Fostul lider mondial se luptă în această săptămână pentru trofeul Transylvania Open. Halep va juca, astăzi, în sferturi de finală, contra conaționalei Jaqueline Cristian. Deși se părea că turneul de la Cluj va fi ultimul din acest sezon pentru ea, Simona Halep a anunțat că va participa și la cel din Austria, de la Linz, ce va avea loc între 6-12 noiembrie.

Simona Halep, așteptată cu nerăbdare în Austria. Dubla câștigătoare de Grand Slam încearcă să revină la forma care a conacrat-o. Chinuită de accidentări, Halep a coborât în ierarhia mondială până pe locul 18, ea riscând să iasă chiar din Top 20. De altfel, WTA Live o situa, înaintea partidei din primul tur, chiar pe locul 23, o premieră neplăcută după mai bine de 8 ani de staționare în elita mondială. Tocmai de aceea, evoluția de la Cluj este importantă pentru situația sa din clasament.

Simona Halep a reușit să învingă în primele două meciuri. Ea va întâlni, astăzi, în sferturile de finală, o altă jucătoare romănă, Jaqueline Cristian (105 WTA). Aceasta a impresionat în optimi, după ce a trecut, la mare luptă, de mult mai bine cotata australiancă Alja Tomljanovic. Situația, pentru Simona Halep, s-a complicat din cauza durerilor la coloană pe care le-a resimțit în timpul partidei din optimi contra Varvarei Gracheva. Ea a fost nevoită să ceară un time-out medical la finalul primului set.

De altfel, Simona Halep a mărturisit, imediat după meci, că a fost la un pas de abandon și că speră să fie aptă pentru jocul contra lui Cristian, din sferturi.

Spatele mi s-a blocat, iar durerea a fost mare. Nu prea am reușit să mă mișc. Dar uneori trebuie să te obișnuiești, m-am mai confruntat cu o situație de acest gen. Am vrut să continui, să închei meciul. Nu știu cum am câștigat, dar mă bucur.

Principiul meu de bază este să nu renunț niciodată, să continui, chiar dacă sufăr. Am avut spatele blocat, am mai avut această problemă și am știut cum să gestionez situația. Uneori pierd, alteori mă opresc, dar astăzi am simțit că, fiind acasă, trebuie să lupt mai mult.

E mereu dificil să joci împotriva unei românce, dar voi încerca să dau totul și am învățat că nu trebuie să mă concentrez pe adversară, ci pe jocul meu. Sper ca mâine să fiu aptă de joc”, a declarat Simona Halep la finalul partidei de joi.