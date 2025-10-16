Modelul și vedeta de televiziune Pamela Genini, ucisă de iubit în văzul tuturor. Cine este Gianluca Soncin, bărbatul care a omorât-o

Italia traversează un moment de groază și revoltă, după ce modelul și vedeta TV Pamela Genini, în vârstă de 29 de ani, a fost ucisă cu brutalitate de iubitul ei, Gianluca Soncin, un om de afaceri de 52 de ani, în apartamentul acesteia din Milano. Crima a avut loc marți seară și a fost observată chiar de vecini, care au alertat autoritățile după ce au auzit țipete și strigăte de ajutor.

O ceartă transformată în tragedie

Potrivit publicațiilor italiene, totul a pornit de la o dispută între cei doi pe balconul locuinței. În doar câteva minute, cearta s-a transformat într-un atac violent. Martorii au declarat că l-au văzut pe bărbat intrând furios în apartament, iar un vecin, aflat pe un balcon alăturat, a făcut semne disperate polițiștilor pentru a le indica locul exact al dramei.

Când forțele de ordine au reușit să spargă ușa, scena era cutremurătoare: Pamela fusese înjunghiată de 24 de ori, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o salva. Gianluca Soncin, autorul atacului, a încercat ulterior să-și ia viața, provocându-și tăieturi în zona gâtului, însă a fost stabilizat de medici și transportat sub escortă la Spitalul Niguarda din Milano, unde se află în stare critică.

Procurorii italieni au deschis o anchetă pentru omor calificat, cu circumstanțe agravante de premeditare, stalking și femicid. Prieteni apropiați ai Pamelei au declarat că relația dintre cei doi devenise tensionată de luni de zile, iar tânăra își exprimase intenția de a-l părăsi pe Soncin. Vecinii au povestit că au auzit-o strigând disperată „Ajutor! Ajutor!” înainte ca poliția să ajungă.

Cine era Pamela Genini

Pamela Genini era o figură cunoscută în lumea modei și televiziunii italiene. A defilat pentru branduri de lux la Milano, a apărut în campanii publicitare internaționale și a fost cofondatoarea brandului de costume de baie SheLux. În paralel, conducea o agenție de imobiliare de lux, fiind apreciată pentru ambiția și profesionalismul ei.

Pe plan mediatic, Pamela devenise cunoscută prin participarea la emisiunea „L’Isola di Adamo ed Eva” („Insula lui Adam și Eva”), un reality show controversat în care concurenții apăreau dezbrăcați. Pe rețelele sociale, tânăra împărtășea adesea momente din viața sa plină de strălucire – vacanțe în Portofino, apariții pe covorul roșu la Veneția și proiecte din lumea modei.

Cine este Gianluca Soncin

Presupusul criminal, Gianluca Soncin, este un om de afaceri din Milano, cu relații în mediile financiare italiene. Cei doi aveau o relație de peste un an. Potrivit ziarului Il Giorno, Soncin fusese arestat în 2010 într-un dosar de evaziune fiscală și comerț fraudulos de mașini de lux între Germania și Italia, însă nu se știe dacă a fost condamnat definitiv.

Moartea Pamelei Genini a declanșat un val de indignare în Italia, unde statisticile arată că o femeie este ucisă la fiecare trei zile de un partener actual sau fost.