Mitică Dragomir, bătaie în stradă protestatarul Marian Ceaușescu. „Mi-a spart ochiul”, a acuzat protestatarul fostului președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal din Romînia. Toate detaliile incredibile, în rândurile de mai jos ale articolului.

Dumitru Dragomir, fostul președintele al Ligii Profesioniste de Fotbal din România, a avut din nou o confruntare cu cel mai mare contestatatar al lui, Marian Moroșanu, cel cunoscut și drept „Ceaușescu”.

Cei doi au mai avut conflicte pe străzile din București, după ce Ceaușescu l-a mai confruntat pe Mitică Dragomir. De data aceasta, adică marți seară, lucrurile au degenerat între cei doi, dar și între Ceaușescu și cel care îiasigurăpaza lui Mitică Dragomir.

Acum, Mitică Dragomir a fost implicat într-o bătaie în plină stradă cu cel cunoscut Ceaușescu. Acesta din urmă l-a așteptat pe fostul șef al LPF la ieșirea fintr-o televiziune unde acesta a fost invitat. Șeful LPF s-a codită să iasă afară știind că este așteptat, însă într-un final și-a luat inima în dinți și a ieșit.

Marian Moroșanu l-a așteptat pe Mitică Dragomir cu un steag al Partidului Comunist Român, pe care i l-a fluturat în față. În afară de fluturatul steagului, Marian Moroșanu i-a strigat lui Mitică Dragomor: „milițian spurcat”, „borfaș”, „escroc”.

După aceste vorbe, Mitică Dragomir a să îi aplice contestatarului său o lovitură cu piciorul. S-a împiedicat de un câine care se afla legat în zonă și care l-ar fi și mușcat pe Mitică Dragomir.

După acest incident, Mitică Dragomir s-a urcat în mașina personală, iar protestatarul Ceaușescu ar fi rămas să încheie socotelile cu bodyguardul lui Mitică Dragomir.

De asemenea, la scurt timp după incidentul incredibil, Mitică Dragomir a revenit și el cu relatări.

Mie îmi e frică de câini, de oameni nu îmi e frică. Apoi m-am întors înapoi la prima ieșire. Când am dat să ies, nu m-au lăsat să merg la mașină. Eu trebuia să mă duc la mașină pentru că se schimba semaforul și nu putea să stea mașina acolo.

„Eu am terminat emisiunea la B1 și moderatorul mi-a spus: Nea Mitică, nu ieși pe aici că nu te lasă ăștia să mergi la mașină!. Nu m-au lăsat să ies. Eu, atunci, m-am întors și am întrebat de altă ieșire. Când m-am dus la ieșirea cealaltă, acolo era unul care mă pândea cu un câine.

A venit să mă acopere și să deschidă ușa la mașină. Unul a venit și i-a dat un picior în fund și lui Cristi. Eu l-am alergat puțin pe ăla, că de ce a dat. M-am urcat în mașină și am plecat cu pantalonii rupți de un câine. Erau trei care m-au așteptat. Toți trei au dat. Și în Cristi, și în mine”, a povestit Mitică Dragomir.

Nu în ultimul rând, Mitică Dragomir a anunțat că îl va da în judecată pe Marian Moroșanu, mai ales că nu este pentru prima dată când se întâmplă așa ceva.

„O să-mi chem avocatul mâine. La tribunal a venit după mine, la ureche mi-a cerut bani. Nu i-am dat. La ureche, ca să nu ne înregistreze camerele de luat vederi în tribunal! I-am zis: Pleacă, bă, de aici! A zis: Nu-mi dai?. A ieșit afară și m-a făcut în toate felurile. A doua oară, îmi spune că sunt comunist și că am furat. Să-mi spună, poate știe el că am furat eu ceva și nu m-a descoperit justiția. Poate are el dreptate, dar până atunci îl dau în judecată pentru ce a făcut și pentru faptul că a venit cu câinele dresat și mi-a sfâșiat pantalonii.”, a mai spus Mitică Dragomir.