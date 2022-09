Misty şi Andreea Bălan, prezente la acelaşi eveniment monden. Cum a reacţionat actuala iubita a lui Keo când a aflat

Misty și Andreea Bălan au fost prezente la același eveniment. Actuala iubită și fosta iubită, rivale care au ținut, în urmă cu câțiva ani, primele pagini ale ziarelor, s-au aflat la o petrecere mondenă din Capitală. Timpul a trecut, ce-i drept, Keo a rămas cu Misty, femeia cu care o înșela pe Andreea Bălan, iubita lui oficială.

După despărțirea zguduitoare, au curs râuri de cerneală, însă fiecare a mers pe drumul său, iar Andreea Bălan urma să își împlinească visul de a avea copii, însă cu alt bărbat. Chiar și așa, întrebarea se pune: au îngropat, oare, ele securea războiului? Cum a reacţionat actuala iubita a lui Keo când a aflat că și Andreea Bălan este prezentă la același eveniment și chiar la o distanță de câțiva metri de ea!

Misty, actuala iubită a lui Keo, susține că timpul a reușit să șteargă orice urmă de conflict, cel puțin din partea ei. De altfel, cele două vedete, care au dat nas în nas la petrecerea cu pricina, s-au evitat frumos, elegant.

Fiecare și-a văzut de treaba ei, fără a interacționa. Din partea lui Misty, ea ar fi salutat-o pe Andreea Bălan, dacă ar fi avut ocazia sau i s-ar fi dat ocazia, dar oare tot la fel ar fi procedat și Andreea Bălan?

„Dacă mă întâlnesc cu Andreea (n.r – care era la trei metri de ea) aici, o voi saluta! Eu las loc de bună-ziua cu toată lumea, pentru că așa este frumos și civilizat și cred că am depășit de mult aceste lucruri. Au trecut foarte mulți ani de atunci. Nu mai este cazul, avem copii și familii”, a declarat Misty pentru Click!.ro.

Misty este mama unei fetițe pe nume Arya, care merge acum la grădiniță. Artista a dorit să se dedice exclusiv îngrijirii fiicei sale și ale lui Keo, mai ales că micuța s-a adaptat greu la grădiniță.

„Am mai slăbit puțin, da, este adevărat! Oricum, eu vara sunt mai slabă, mereu am oscilat așa, iar iarna am câteva kilograme în plus pentru că, asta este, stăm mai mult pe acasă, mâncăm mai bine, mai gras.

Însă, anul acesta am slăbit mai mult, pentru că a fost întregul proces de adaptare la grădiniță al fetiței noastre și câteva săptămâni nu prea am dormit și m-am stresat un pic și nu am mâncat foarte mult.

Adormea plângând și avea coșmaruri seara. S-a adaptat mai greu, pentru că eu am stat prea mult cu ea, am stat patru ani și jumătate cu Arya, nu a dormit o noapte fără mine! Am fost foarte posesivă în primii doi ani!”, a mai declarat Misty, pentru sursa citată.