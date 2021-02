Mirela Vaida, plină de vănătăi. Prin ce a putut să treacă vedeta de la Antena 1

Sezonul 16 al emisiunii ”Te cunosc de undeva” este aproape. Debutul va vea loc pe 6 februarie, de la ora 20:00, la Antena 1. Înainte de a vedea transformările prin care au trecut concurenții, să mergem în culise. Mirela Vaida a povestit cum a decurs prima gală cu prima transformare. Provocarea a purtat numele Shakira, artistă pentru care s-a zbătut în a o interpreta așa cum se cuvine. Cântăreața columbiană, cunoscută pentru mișcările sale complexe pe scenă, i-a dat mari bătăi de cap vedetei Antena 1, astfel că din strădania de a duce personajul la un nivel înalt s-a ales cu vânătăi de toate frumusețea.

Concurentă la ”Te cunosc de undeva”, Mirela Vaida a avut parte de o provocare de zile mari. Pentru prima gală, Ruleta i-a dat un personal greu, atât din punct de vedere vocal, cât și coregrafic. Sâmbătă seară, prezentatoarea ”Acces Direct” se va transforma în Shakira, iar pentru coregrafie a pregătit un moment deosebit alături de coregrafa emisiunii, Ioana Macarie, care i-a făcut multe probleme.

„Din prima, Ruleta mi-a dat un personaj de cât de spectaculos, pe atât de greu, pentru că este un moment de supershow – Shakira. Şi nu orice Shakira, ci o Shakira din aceea care dă din şolduri şi din buric şi care cântă în acelaşi timp, făcând spectacol din toate unghiurile şi cu toate părţile corpului.

Aşa că mi-am dat seama că aveam mari probleme, atât din punct de vedere coregrafic, pentru că nu sunt cea mai bună la dans, cât şi din punct de vedere al mobilităţii, pentru că, rămâne între noi, am pus câteva kilograme în această pandemie, lucru vizibil chiar şi sâmbăta aceasta. Până la urmă, m-a ajutat şi personajul pentru că Shakira este renumită pentru formele ei mai rotunjoare, iar eu am luat foarte în serias această latură a personajului”, a povestit Mirela Vaida.

„În adrenalina momentului, nu mi-am dat seama cât de tare m-am lovit. Eram plină de vânătăi”

„Întocmai precum Shakira, am de reprodus o bucăţică dintr-un bellydance şi vreau să vă spun că ce nu am avut eu vânătăi toată copilăria mea, iată că am avut acum, din cauza acestei frânghii cu care am tot încercat să exersez ca să îmi iasă pe ritm şi pe măsură.

În adrenalina momentului, nu mi-am dat seama cât de tare m-am lovit, însă a doua zi dimineaţa, şoc şi groază, mă uitam şi nu îmi venea să cred, eram plină de vânătăi! Personajul m-a pus la treabă, m-a provocat şi sigur că emoţiile şi au spus cuvântul, dar tocmai asta e frumuseţea spectacolului şi a show-ului Te cunosc de undeva!, să simţi că mai ai multe de spus până în finală!”, a completat vedeta.