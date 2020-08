Mirela Vaida, îngrijorată pentru mama ei din cauza covid-19. Prin ce trece biata femeie

Mirela Vaida și-a arătat îngrijorarea pentru mama ei din cauza coronavirusului. Ce griji s-au abătut asupra familiei prezentatoare de televiziune? Moderatoare de la Acces Direct trage un semnal de alarmă.

Cunoscuta prezentatoare de la Acces Direct este contrariată și cere socoteală autorităților cu privire la anumite reguli impuse în contextul crizei sanitare. Moderatoarea aduce în prim-plan situației mamei sale, care coincide cu a celorlalți profesori din țară. Mirela este deranjată de faptul că cea care i-a dat viață se află într-o postură de neexplicat în care să fie nevoită să împartă măști de protecție doar unora dintre elevii săi.

Autoritățile nu asigură măști de protecție tuturor elevilor în mod egal, iar cei care nu au posibilitatea de a-și achiziționa vor rămâne fără protecție. Moderatoarea precizează că se teme pentru siguranța mamei sale, care se află la o vârstă înaintată și este în categoria persoanelor care se pot infecta mult mai rapid cu noul coronavirus. Din păcate, începutul anului școlar va fi cu mari emoții pentru profesori, iar unele dintre ele deloc benefice.

„Mama mea e învățătoare la o școală generală din Iași! De 41 ani preda elevilor de școală primară! Mai are 2 ani și iese la pensie! În fiecare an, pe vremea asta, fremăta de nerăbdare și de emoție pentru noul an! Abia aștepta să își pregătească clasa, să aranjeze băncile, să scrie pe tablă “Bine ați revenit la școală! Mult succes!” Anul acesta ceva s-a schimbat: Îi este FRICĂ!! Are 32 de elevi în clasa!! 32!!! Cum va împărți ea măștile copiilor care nu își permit să-și cumpere? Cum le va explică celorlalți că ei nu primesc și că vor trebui să-și cumpere singuri? Cum va face această diferența astfel încât să nu jignească pe nimeni?”

Mirela Vaida (Sursa: instagram.com)