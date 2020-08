Imagine rară cu Mirela Vaida, de acum 20 de ani. În ce trupă românească era

S-a descoperit o imagine rară cu Mirela Vaida de la debutul ei în lumea artistică. Mirela Vaida a debutat în showbiz urmă cu 20 de ani, când făcea parte din trupa de fete HO-Ra. Mirela Vaida și-a câștigat locul în trupă în urma unui casting.

Imagine rară cu Mirela Vaida. Cum arată acum 20 de ani și în ce trupă românească era

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Antena 1, avea un iubit deja celebru pe vremea când a debutat în showbiz. Puțini telespectatori își mai aduc aminte însă cum arăta Mirela Boureanu Vaida la debutul carierei.

Absolventa de Drept Mirela Boureanu (pe numele de fată) care a renunțat la avocatură de dragul careierei artistice, era o interpretă aflată la început și avea un iubit mai cunoscut decât ea, Claudiu Popescu, membru fondator al trupei No-Name.

Când a apărut Mirela Vaida pentru prima dată la TV

„Prima-prima apariţie la TV a fost în clasa a IX-a, la un post local din Iaşi, când trebuia să cânt live o melodie. Îmi amintesc şi acum că s-a dat stop de câteva ori, din cauza faptului că nu mă puteam aduna de emoţie.

Prima apariţie că moderator TV a fost în toamna lui 2004, tocmai constat că s-au împlinit 10 ani de atunci şi a fost alături de Cosmin Seleşi, la cârma unui matinal. Acolo am înţeles ce înseamnă live-ul, dar şi multe alte lucruri ce s-au dovedit a-mi fi extrem de utile mai târziu”, mărturisea Mirela Boureanu Vaida.

Cu ce se ocupă soțul Mirelei Vaida

Acum, Mirea Vaida este o femeie împlinită pe toate planurile. Are o familie frumoasă și o carieră la fel. Soțului ei nu-i place să fie în centrul atenției. Alexandru Vaida, director comercial la o companie, călătorește foarte mult prin țară.

„El este un tip mai retras. Din toate pozele pe care le am pe Facebook, el nu apare în nici măcar una. Nu are cont de Facebook, nu are cont de Instagram. El are o părere altfel decât a mea, ceea ce este bine pentru că mă completează. E alegerea lui să nu fie persoană public, respect treaba asta. Călătoreşte şi acum, dar asta pentru că este director comercial la o firmă care are sediul în Sibiu, în Mediaş şi îi place foarte mult pentru că acolo sunt ardelenii lui. Asta e meseria lui”, a spus Mirela Vaida, potrivit viva.ro.