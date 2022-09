Mirela Vaida i-a uimit pe toți, după 13 ani de căsătorie. Fanii au reacționat imediat

Mirela Vaida se poate considera o femeie extrem de norocoasă, atât în plan profesional, cât și în viața personală. Blondina este una dintre cele mai reputate vedete de televiziune din România și se bucură de o familie fericită și unită. Recent, Mirela și Alexandru Vaida au împlinit 13 ani de căsnicie. Cum au sărbătorit cei doi amorezi.

Se iubesc ca în prima zi, deși au trecut 13 ani de când și-au jurat iubire veșnică în fața lui Dumnezeu. Deși Mirela Vaida și soțul ei, Alexandru, sunt împreună de mai bine de un deceniu, vedeta de la Antena Stars și partenerul ei de viață își sărbătoresc iubirea și acum, de parcă ar fi doi adolescenți.

Cu ocazia aniversării lor în data de 19 septembrie, Mirela Vaida a postat o imagine emoționantă pe rețelele sociale. Prezentatoarea de la Acces Direct le-a împărtășit susținătorilor săi din mediul online o fotografie de colecție, în care actrița se pregătea de cununie, în urmă cu 13 ani.

Mirela și Alexandru Vaida s-au căsătorit în anul 2009, iar artista și-a dorit enorm să păstreze câteva din tradițiile populare românești, motiv pentru care cei doi parteneri au ales un loc pitoresc pentru ceremonia nunții.

„Fix acum 13 ani, pe vremea asta, ma pregateam de cununie in Dealu’ Gilaului, jud. Cluj! #happy13 #justmarried #primii13ani #loveandmarriage #mirelavaida”, a scris vedeta de la Antena Stars pe pagina ei oficială de Facebook.

Faimoasa prezentatoare de la Acces Direct a avut parte de o cerere în căsătorie extrem de inedită. Mirela Vaida a povestit, acum ceva timp, că partenerul ei de viață a întrebat-o dacă vrea să-și petreacă tot restul zilelor împreună, în timp ce erau în mașină, la semafor.

„Eu am fost cerută la semafor, în mașină, că stăteam 40 de minute la semafor, la Unirii, în București. În 40 de minute am făcut și lista de invitați, am și stabilit tot. La Unirii, la fântâni. E de bun augur”, a mărturisit Mirela Vaida.