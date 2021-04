Mirela Vaida, decizie neașteptată în instanță. Ce au decis judecătorii, vedeta a luat foc

Reporterii ”Acces Direct” au găsit-o pe complicea agresoarei Mirelei Vaida, Lămâia Stănescu, pe stradă, în urmă cu trei zile, și au vorbit cu ea. Femeia a negat că ar fi fost părtașă atacului, dar a amenințat că o va lăsa invalidă pe vedetă, completând că are cunoștințe care o vor ajuta în acest sens. Cerșetoarea Anca, persoană cu ștate vechi în mafia milei, ar fi trecut granița României după ce a întins mâna prin străinătate, unde a întâlnit-o pe Lămâia Stănescu. Aceasta a povestit acum o zi că, pentru o scurtă vreme, femeia ar fi fost șefa cerșetorilor din Spania. În urma acestor întâmplări, procurorii au decis să claseze acuzația de tentativă de omor care o viza pe Antoanela Grigoraș, cât și să o lase în libertate pe Lămâia.

Mirela Vaida a primit o decizie neașteptată în instanță: judecătorii au șters acuzația de tentativă de omor

Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, Secția Urmărire Penală, au respins acuzația pentru săvârșirea infracțiunii de tentativă de omor formulată prin plângerea penală depusă de prezentatoarea Antena 1. Unul dintre motive este că atacatoarea Antoanela Grigoraș ar fi vrut de fapt să o atingă pe victimă în zona picioarelor, nu în zona capului. Cercetările vor continua pentru distrugere, ultraj contra bunelor moravuri.

„Nu am cuvinte să-mi exprim indignarea, frustrarea, teama cu care trăiesc din acel moment. Se face o lună de la atac şi acele femei poate sunt chiar libere. Dar nu am ce să cer unor femei bolnave, fără adăpost. Am ce să cer unor procurori care sunt plătiţi de noi ca să ne apere, care nu ştiu să-şi facă datoria sau nu văd acest pericol iminent pe care eu îl văd. Sunt revoltată, mai ales că sunt jurist de profesie.

Nu mai are încredere în justiție

Mă simt în pericol în acest moment şi sunt indignată. Am trăit o ameninţare legată de viaţa mea, s-a întâmplat în direct dintr-o breşă de securitate a echipei de pază. (…) Femeia a venit cu patru bolovani de câte trei kilograme. Ea nu ştiu dacă va răspunde penal sau nu, aşteptăm încă expertiza de la IML.

Cum poate procurorul să spună că este numai distrugere de bunuri şi ultraj contar bunelor moravuri? Practic, procurorul ne spune cu subiect şi predicat, într-o ţară a UE că putem oricând să dăm cu bolovani în cap pe stradă, că nu te las până nu te omor, că dacă faci aceleaşi lucruri nu răspunzi penal. Cel puţin asta înţeleg eu din ce spune procurorul în ordonanţă. Asta mă face să nu mai am încredere în sistemul românesc de justiţie”, a spus aceasta la Antena 1, în cadrul emisiunii ”Acces Direct”.