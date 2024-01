Mirela Retegan și Gașca Zurli, peripeții la filmările pentru Superpietonii Zurli: „A trebuit să ne oprim de multe ori” VIDEO EXCLUSIV

Cel mai așteptat film pentru copii „Superpietonii Zurli” intră în cinematografe din 13 ianuarie. Aseară, la premiera de gală, Mirela Retegan ne-a mărturisit că i s-a îndeplinit acest vis după 17 ani. În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, fondatoarea proiectului Zurli ne-a povestit cum a ales copiii și vedetele care joacă în film alături de cele mai iubite personaje: Fetița Zurli, Lulu, Mulțumesc, Vrăjimaturica, Truli, dar și despre provocările pe care le-au întâmpinat la filmări. Practic, acestea au fost întrerupe de multe ori de mămici și pitici, dornici să îi salute, să îi îmbrățișeze sau să facă o fotografie cu ei.

Unde au avut loc filmările

Fetița Zurli, Lulu, Mulțumesc, Vrăjimaturica, Truli, și Tanti Prezentatoarea sunt chemați de către președintele țării să salveze situația atunci când vrăjitoarea Tura Vura concepe un plan malefic pentru a destabiliza ordinea și a aduce haosul în oraș, răpind-o pe zebra Tony, cea care ține sub control circulația rutieră.

Filmările celui mai așteptat film pentru copii au avut loc în Iași și București, iar echipa a trecut prin numeroase peripeții, filmările fiind întrerupe deseori în locuri publice.

Distribuției i s-au alăturat mai multe vedete însoțite de copii: Mihai Morar și Roua, mezina familiei, Amalia Enache alături de fiica sa, Alma, Ioana Chereji (Head of Communication UNTOLD Universe), împreuna cu Luiza (Untoldina), precum şi Codin Maticiuc, alături de fiica sa cea mare, Smaranda.

Mirela Retegan face echipă ca scenarist și regizor cu Cătalin Dascălu, managerul celei mai iubite vedete adolescente din România, Iuliana Beregoi.

Mirela Retegan: „Am visat ca într-o zi să punem toate valorile noastre și într-un film”

Felicitări! Ne aflăm la primul film Gașca Zurli. De la ce a pornit ideea?

Mirela Retegan: Este un vis foarte vechi de-al meu. Atunci când am creat toată povestea Zurli, am visat ca într-o zi să punem toate valorile noastre și într-un film în cinematograf. Și ne-a luat vreo 17 ani ca să vedem acest vis. Din fericire, anul trecut, la un moment dat, am primit un telefon de la Cătălin și Alina:“Nu vrei să facem un film împreună?” Ba da, eu vreau. Vă pricepeți? “Ne pricepem”. Bine, hai să ne apucăm de treabă.

Cătălin Dascălu: Am dat un telefon din ală cu disc, care apare în film.

Mirela Retegan: Ei au fost cei care au aprins această luminiță. M-am dus așa cu tot sufletul și cu toată încrederea.

Cum ați ales copiii care apar alături de Gașca Zurli?

Mirela Retegan: Cei care apar în rolul de superpietoni sunt copiii unei școli de dans din Iași, acolo unde am filmat, și sunt prietenii lor. Iar copiii vedetelor sunt copiii acelor oameni cu care noi lucrăm în campaniile fundației Zurli, care nu ne-au refuzat niciodată și știam că nu o să ne refuze nici de data asta.

Cum a fost lucrul cu Roua, Alma, Smaranda?

Fetița Zurli: A fost minunat, pentru că ele practic fac parte din Gașca Zurli și știu exact despre ce e vorba, mai ales când te întâlnești cu vrăjitoarea Tura Vura.

Vrajimăturica: „Până la urmă ne-am adunat puterile și am făcut treabă împreună”

Ați avut parte și de peripeții la filmări?

Vrăjimăturica: Da, că Tura Vura a făcut foarte multă dezordine și noi a trebuit să strângem după ea. Dar până la urmă ne-am adunat puterile și am făcut treabă împreună.

Am înțeles că în parcuri, la filmări, au venit foarte mulți copii.

Mirela Retegan: Asta era cel mai greu: să reușim să ținem departe de scenă, pentru că începea scena, Cătălin explica ce urmează și brusc te trezeai cu o mămică: „O poză cu copilul meu?”, te trezeai cu un copil care fugea prin cadru să o pupe pe Fetița Zurli sau te trezeai cu niște oameni care veneau să se uite la noi ca la niște apariții. A trebuit să ne oprim de multe ori.

Cătălin Dascălu: A fost o provocare.

Alina Dascălu: Dar a fost frumos, foarte distractiv la filmări.

Cătălin Dascălu: Este al treilea film al nostru, dar la acesta ne-am distrat cel mai mult.

Mi-a șoptit cineva că urmează și o continuare.

Alina Dascălu: Da. Până atunci, de pe 13 ianuarie vă așteptăm în toate cinematografele din țară să vizionați filmul.

Mirela Retegan: Îmi doresc foarte tare ca acest film să fie filmul acela despre care copiii de astăzi să spună când vor fi mari: eu când am fost mic, am văzut filmul cu Zurli. Așa că îi invit să profite cât e în cinematografe și să meargă oamenii să îl vadă.

Video: Mihai Robu