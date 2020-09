Mirel Rădoi primește o veste șoc. Un fotbalist s-a retras de la echipa națională

Mirel Rădoi, veste șoc: portarul Silviu Lung jr. și-a anunțat retragerea de la echipa națională a României, după 11 ani pe teren. „Voi rămâne totdeauna cu inima aproape de cea mai frumoasă echipă din lume: ROMÂNIA!”, a scris portarul într-un mesaj postat pe site-ul FRF.

Mirel Rădoi a rămas fără om. Un fotbalist de la echipa națională și-a anunțat retragerea

Silviu Lung și-a anunțat retragerea într-un mesaj pentru fani postat pe site-ul FRF. Portarul lui Kayserispor a bifat doar trei selecții pentru prima echipă, în schimb a fost o prezență constantă în lotul României. El a debutat pentru România în luna iunie a anului 2010, într-un meci amical cu Honduras. Ultima convocare la lot a fost la dubla cu Suedia și Spania, din 2019.

Decizia lui vine după ce a refuzat convocarea la meciurile cu Irlanda de Nord și Austria: „Pe Silviu Lung îl apreciez şi ţin să-i mulţumesc pe această cale pentru că a fost sincer. Nu s-a antrenat de aproape 5 săptămâni, va fi un dezavantaj pentru toată lumea”, spunea atunci selecționerul Mirel Rădoi.

„Dragi suporteri, coechipieri și membri ai staff-ului echipei naționale, Am petrecut 11 ani minunați la echipa națională, am avut colegi de excepție și selecționeri care m-au prețuit, bucurându-mă de afecțiunea suporterilor noștri minunați. Am răspuns cu drag fiecărei convocări și am venit cu bucurie la lot. România a avut mereu portari de valoare, tradiție care cu siguranță va continua și în anii ce urmează.

A fost mai bine de un deceniu în care m-am bucurat de atmosfera frumoasă din sânul echipei naționale și vă mulțumesc tuturor pentru lucrurile pe care le-am învățat și pentru prietenia cu care m-ați înconjurat mereu.

Cuvintele sunt prea puține să îmi exprim recunoștința pentru fiecare dintre voi, suporteri, colegi de echipă, membrii ai staff-urilor tehnice și administrative. Am câștigat prieteni adevărați la echipa națională și în Federația Română de Fotbal, cu care mă mândresc. Voi rămâne totdeauna cu inima aproape de cea mai frumoasă echipă din lume: ROMÂNIA!”, le-a scris portarul fanilor.

„După de fratele meu s-a sinucis am vrut să renunț la echipa națională Under 21!”

Sinuciderea fratelui lui Mirel Rădoi chiar înainte de turneul final de anul trecut a fost un moment de cumpănă care l-a făcut pe selecționer să pună în balanță participarea cu echipa. L-au convins jucătorii, pe care nu a vrut să îi lase singuri.