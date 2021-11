Mirel Rădoi poate rămâne la națională? Cine oferă bomba zilei în fotbal

Mirel Rădoi poate rămâne la națională? Lucrurile păreau clare după ratarea promovării la barajul de calificare la Cupa Mondială 2022. Selecționerul a confirmat ceea ce anunțase încă după partida cu Armenia: va pleca de pe banca tricolorilor. Mirel Rădoi a declarat ferm că i se încheie contractul și nu se va răzgândi în privința acestui lucru. Astăzi, însă, un oficial din FRF chiar criticat de Rădoi după meciul cu Islanda, a oferit o variantă-surpriză: Rădoi ar putea continua pe banca primei reprezentative.

Mirel Rădoi poate rămâne la națională? Ratarea calificării la Cupa Mondială 2022 a dus la renunțarea la banca tricolorilor a tehnicianului de 41 de ani. Mirel Rădoi își anunțase intenția de a nu mai continua în această funcție încă după meciul cu Armenia. Dar, la acea dată, încă erau mari șanse ca România să ajungă la barajul de calificare la Mondial.

După remiza cu Islanda, victoria cu Liechtenstein a fost o palidă consolare pentru eșecul campaniei. Mirel Rădoi a punctat acest lucru după meciul disputat la Vaduz, care a încheiat „aventura” tricolorilor în preliminariile CM.

Este un eşec această campanie pentru mine, că nu am reuşit să terminăm pe locul 2. Este ultima conferinţă de presă ca selecţioner. E normală decizia, dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri. Nu există o demisie, contractul se termină la finalul acestei luni. Am luat decizia de a nu mai continua”, a declarat Rădoi, în conferinţa de presă de după meciul cu Liechtenstein.