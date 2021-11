Mirel Rădoi pleacă de la națională după ce a ratat calificarea în Qatar. Ce a anunțat selecționerul

Veste tristă pentru fanii lui Mirel Rădoi. Selecționerul a declarat că părăsește echipa națională de fotbal a României după ce tricolorii au ratat să se califice la Cupa Mondială. Unde va pleca acum fostul antrenor al fotbaliștilor români.

Mirel Rădoi a confirmat faptul că nu va mai fi selecționerul echipei naționale de fotbal a României, după încheierea partidei cu Liechtenstein.

Decizia fostului mare jucător a venit după ce România a ratat calificarea în Qatar, la Cupa Mondială. „Mister”a confirmat faptul că nu va mai conduce tricolorii în următoarele meciuri. Mirel Rădoi a specificat faptul că este ultima dată când face declarații publice din postura de selecționer al echipei României.

Duminică, 14 noiembrie, jucătorii naționalei române de fotbal au ratat calificarea la barajul pentru Cupa Mondială, iar România a terminat pe locul 3 grupa J a preliminariilor europene.

„Este un eşec această campanie pentru mine, că nu am reuşit să terminăm pe locul 2. Este ultima conferinţă de presă ca selecţioner. E normală decizia, dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri. Nu există o demisie, contractul se termină la finalul acestei luni. Am luat decizia de a nu mai continua”, a declarat Rădoi, în conferinţa de presă de după meciul cu Liechtenstein.