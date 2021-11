Analiza lui Mirel Rădoi după meciul cu Islanda: „Noi trebuie să ne chinuim”

Analiza lui Mirel Rădoi după meciul cu Islanda. Naționala României a ratat șansa de rămâne doar „la mâna ei” în încercare de ocupare a locului ce duce la meciurile de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială din 2022. Joi seară, pe stadionul Ghencea, tricolorii au terminat 0-0 cu Islanda. În ultima etapă a grupei, naționala trebuie să învingă în Liechtenstein, dar are nevoie ca Macedonia de Nord să nu învingă, pe teren propriu, aceeași Islandă. Selecționerul a pus nereușita pe o anumită problemă de mentalitate a poporului român.

Analiza lui Mirel Rădoi după meciul cu Islanda. România avea nevoie de victorie în ultimele două partide din grupa J a preliminariilor CM 2022 pentru a ocupa locul 2 și a merge la barajul de calificare. Și asta, fără s-o mai intereseze rezultatele contracandidatelor. Cum Macedonia de Nord a învins Armenia cu 5-0 și a ajuns la 15 puncte, față de cele 13 ale tricolorilor, elevii lui Mirel Rădoi aveau nevoie de victorie cu Islanda. Dar, meciul desfășurat joi seară, pe stadionul Ghencea, s-a încheiat cu o remiză albă, iar România e acum „la mâna” Macedoniei, care ar trebui să nu învingă Islanda, în ultimele partide ale grupei, de duminică, 14 noiembrie.

Mirel Rădoi a analizat, la finalul meciului cu islandezii, prestația și rezultatul echivalent cu un eșec. Selecționerul a făcut o incursiune până către mentalitățile colective ale poporului român pentru a justifica incapacitatea de a obține o performanță atunci când ea e la îndemână.

E greu într-o ţară în care foarte multe lucruri negative sunt scoase în faţă, e greu ca noi să încercăm ca pe aceşti copii să-i educăm în câteva săptămâni. Asta nu înseamnă că e o scuză, e clar că e o problemă de mentalitate la nivel naţional. Poporul român este, în general, în momentele acestea decisive… Vedem de ani de zile că în foarte multe domenii clacăm. Şi nu e numai fotbalul, e şi handbalul… Am ajuns în momentele acestea delicate în care nu ştim să gestionăm”, a declarat Mirel Rădoi la conferința de presă ce a urmat partidei cu Islanda.

Mirel Rădoi a mai subliniat că e aproape un obicei ca atunci când ceva e la îndemâna românilor, ei să nu-l poată obține.

Din păcate, ca de obicei, noi nu putem, când e ceva la îndemâna noastră, să luăm, pentru că noi trebuie să ne chinuim. Sunt foarte dezamăgit, şi eu, şi jucătorii. Am vorbit cu ei şi înainte de meci, la şedinţa tehnică şi le-am spus că nu vreau să văd imaginea asta pe care o revăd acum, pentru că am revăzut-o după partida din Armenia. Am avut o discuţie în sensul acesta… Îmi pare rău nu numai pentru ei, ci şi pentru echipa naţională, pentru suporteri, pentru toată lumea care avea aşteptări de la noi în seara asta şi i-am dezamăgit”, a mai declarat, printre altele, Mirel Rădoi.