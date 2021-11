Mirel Rădoi, dorit în continuare la națională. „E prima oară când văd așa ceva”

Mirel Rădoi, dorit în continuare la națională. Deși plecarea selecționerului părea „bătută în cuie”, încă există posibilitatea ca lucrurile să se schimbe cu 180 de grade. Ratarea barajului de calificare la Mondiale și expirarea contractului cu FRF l-au determinat pe antrenorul de 40 de ani să renunțe la banca tricolorilor. El a anunțat încă după partida cu Armenia că nu va continua la națională. Dar… încă mai există o șansă ca situația să se modifice.

Este un eşec această campanie pentru mine, că nu am reuşit să terminăm pe locul 2. Este ultima conferinţă de presă ca selecţioner. E normală decizia, dacă nu am reuşit să mă clasez pe primele două locuri. Nu există o demisie, contractul se termină la finalul acestei luni. Am luat decizia de a nu mai continua”, a declarat Rădoi, în conferinţa de presă de după meciul cu Liechtenstein.