Mirel Rădoi, decizie radicală în legătură cu Gigi Becali. Ce refuză vehement să facă antrenorul

Mirel Rădoi a primit foarte multe critici după cele trei înfrângeri consecutive din ultima acțiune a echipei naționale. În mod total surprinzător, unul dintre cei mai vehemenți contestatari a fost chiar nașul lui Rădoi, Gigi Becali. Acesta a declarat că s-ar fi așteptat ca Mirel Rădoi să aibă demnitate și să demisioneze. Și a precizat că și-ar dori ca la echipa națională să fie adus Gică Hagi. Selecționerul a recunoscut că a fost foarte deranjat de declarațiile patronului de la FCSB și că nu mai există loc de discuții între el și Becali. Rădoi a mai explicat că nu va refuza să convoace jucători de la FCSB dacă aceștia vor fi în formă.

„Nu am mai vorbit cu Gigi Becali în ultima perioadă. Nu avem ce să discutăm. Despre fotbal el le ştie pe toate şi eu nu am ce să mai discut şi alte lucruri… afaceri nu am cum să fac, pentru că eu nu am banii lui, aşa că nu avem ce discuta. Sunt persoane care, dacă gândesc aşa, cred că toată lumea gândeşte aşa.

Eu nu am cum să nu chem jucătorii de la FCSB, dacă ei sunt foarte buni eu să nu îi chem. Păi, în primul rând, înseamnă că eu nu îmi doresc binele meu, binele echipei naţionale, nu am cum. Să zicem că eu şi naşul meu avem un conflict, eu ce fac? Mă răzbun pe mine singur?”,a declarat Mirel Rădoi pentru Telekom Sport.