Mirel Rădoi, decizie clară după Irlanda de Nord – România. A făcut anunțul mult așteptat

România a remizat la Belfast, scor 1-1, contra Irlandei de Nord, în ultima etapă din Liga Națiunilor. Rezultat care îi ajută pe „tricolori” să urce în urna a doua valorică pentru tragerea la sorți a grupelor din preliminariile pentru Campionatul Mondial. La finalul partidei, ultima din 2020 pentru echipa națională, Mirel Rădoi a anunțat că va continua pe banca naționalei. Asta în ciuda numeroaselor zvonuri care îl dădeau ca și plecat la CS Universitatea Craiova.

Poate e vina noastră ca staff că nu am putut să îi capacităm. Prima repriză a fost una destul de bună. Am avut apoi reacție după golul primit și startul mai slab de repriză secundă. Eu am contract și pentru următoarea campanie. Dacă Federația nu vrea să mai continue, vom vedea. Nu am declarat niciodată că plec, totul este clar din punctul meu de vedere”, a declarat Mirel Rădoi pentru ProTV.