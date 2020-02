Mirel Palada îi face praf pe românii din Diaspora: „Pufanezii și diasporezii cu măști pe față, mai ceva ca în filmele horror”

Unul dintre personajele controversate din era guvernării Ponta, s-a apucat să facă afirmații despre actuala criză epidemiologică, postând pe facebook afirmații care ar putea crea panică în rândul populației.

Domnul sociolog Mirel Panda, fostul purtător de cuvânt al Guvernului în mandatul lui Victor Ponta, s-a gândit să transmită, pe facebook, un mesaj tranșant pentru românii din diaspra, în contextul extinderii numărului de persoane infectate cu coronavirus.

„O să vină coronavirusul și în România, adus de globalizare. O să-l aducă diasporenii noștri care mor de dragul patriei, mai ales atunci cînd începe să se-mpută treaba prin țările alea “ca afară”. O să vină și o să facă oareșce prăpăd. Nu un prăpăd imens, de sfîrșitul lumii. Nu. Unul mic, mai mediocru, numai potrivit pentru o gubernie mediocră precum România.

O să moară niște oameni. Niște mii, probabil. Poate chiar niște zeci de mii. Un fleac, după capul conducătorilor noștri competenți și plini de compasiune și empatie și umanitate în ei. Ce e aia niște zeci de mii de români? O mînă de oameni. Zero virgulă ceva la sută. O să se îmbolnăvească mai mulți. O să se isterizeze mulți mulți mulți alții.

O să facă presa rating mai ceva ca la Elodia. O să umple pufanezii și diasporezii și deontologitorii cu măști pe față, mai ceva ca în filmele horror cu zombie. O să fie plin de zombie moraliști pe la televizor. Autoritățile o să-și dea măsura ticăloșiei și incompetenței. O să fie o bulibășeală organizatorică mai ceva ca la meciurile Steaua – Dinamo.

O să se combată năpraznic epidemia: cu chestionare și cu funcționari îmbuibați și depășiți de situație. Deja se completează chestionare la Otopeni – soluția ideală pentru contracararea virusului. În sfîrșit, începe și lumea să înțeleagă forța chestionarelor. Eu vă spun asta de ani de zile. Chestionarul, the deadliest weapon this side of my motan’s coadă.

O să iasă Iohannis să urmărească cu preocupare și chiar cu vădită îngrijorare cum îl doare la bască pe nemernicul de virus de preocupările și îngrijorările lui. O să vorbească rar, cumpănit, cu pauze solemne și golite de conținut. Virusul o să se ca*e pe el de rîs și, bonus, o să mai omoare încă treizeci și patru de mii de români nevinovați. Ba nu, pardon, vinovați că trăiesc în România, în loc să fi plecat și ei în țări “ca afară”, unde se moare civilizat, pertinent, cu eleganță.

Ministrul Sănătății o să profite de moartea zecilor de mii de români să grăbească privatizarea sănătății. Evident, de privatizare se va ocupa tot cineva de la Sibiu, că așa îi stă bine României, Teleorman bad, Sibiu good. Și la sfîrșit, după ce se vor răci colivele și va începe să se așeze pămîntul de pe morminte, să se lase la loc în formă de inimioară, o să facem și alegeri. Anticipate. La termen. Cum o fi, alegeri să fie. Românie, să trăiești bine. Că meriți!”, scrie Palada într-o opinie pe pagina sa de Facebook.