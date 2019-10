Mircea Solcanu, total transformat după ce a fost operat pe creier. Cum arată acum și cu ce se ocupă

Fostul prezentator TV și coleg de emisiune cu Cabral e aproape de nerecunoscut, în prezent. Asta deoarece Mircea Solcanu e total transformat, după ce a fost operat pe creier. Intervenția suferită a avut un impact uriaș asupra vieții sale. Și pentru că nu și-a mai găsit un loc în televiziune, s-a retras la Constanța, orașul său natal.

Cu siguranță vi-l aduceți aminte pe Mircea Solcanu, mai ales din perioada în care prezenta emisiunea „PoveŞtiri de noapte”, de la Acasă TV. În prezent, acesta s-a reprofilat și s-a îndreptat spre o altă mare pasiune a lui, actoria. S-a înscris la Facultatea de Arte din cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa. În această vară a fost admis la „fără taxă”, pe specializarea de Artele spectacolului.

Fostul coleg de emisiune al lui Cabral pare să se fi reinventat complet. În ceea ce privește înfățișarea, Mircea Solcanu și-a lăsat plete și poate trece mai ușor neobservat atunci când e în public.

În vârstă de 43 de ani, el și-a luat o perioadă mai mare de timp pentru a se putea îngriji de sănătate. Totul după ce în anul 2012 a fost nevoit să treacă printr-o operație grea. Intervenția chirurgicală a fost realizată la Viena, în Austria. Specialiștii i-au îndepărtat o tumoare pe care o avea la cap, potrivit click.ro.

Mircea Solcanu s-a văzut nevoit să se retragă din televiziune nu doar din pricina problemelor medicale. În urmă cu cinci ani, acesta a făcut un comentariu nefericit la adresa familiei lui Ionuț, copilul sfâșiat de câini. Din cauza spuselor sale despre cei care și-au pierdut baiețelul, nu și-a mai găsit un alt loc de muncă.

„Pur şi simplu, am murit puţin pe parcursul intervenţiei chirurgicale, dacă pot spune aşa. Treaba cu luminiţa de la capătul tunelului este adevărată, dar nu e o luminiţă, ci un ditamai reflectorul. Acum, pot spune că nu trebuie să-i mai plângem pe morţi, ci mai degrabă să ne plângem pe noi. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în viaţă, am decis să le spun şi altora experienţa mea. Am schiţat deja cartea”, spunea Mircea Solcanu, la puțin timp după operația pe creier.