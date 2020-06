Mircea Solcanu, de nerecunoscut! Fotografia care i-a șocat acum pe fani

La începutul anilor 2000, ea una dintre cele mai apreciate și plăcute vedete PRO TV, având emisiunea ”Poveștirile de noapte”. A fost printre primii prezentatori Tv de la noi care și-a afirmat, cu curaj, orientarea sexuală, dar un comentariu nefericit l-a scos din luminile reflectoarelor, în urma scandalului din 2013 cu copilașull sfâșiat de câini.

Este vorba de Mircea Solcanu, acum schimbat total față de cum și-l aduc aminte fanii emisiunii nocturne de la fostul ”Acasă TV”. După excluderea din echipa emisiunii, Mircea în 2012 a trecut printr-o adevărată dramă, fiind diagnosticat cu o tumoare pe creier. După ce a văzut moartea cu ochii și după câteva intervenții chirurgicale, Mircea s-a retras pentru o perioadă din showbz-ul românesc. Și-a găsit liniștea pe malul mării unde a decis să dea la Teatru, în cadrul Universităţii Ovidius din Constanţa, la specializarea Artele spectacolului. De-atunci Mircea, în afară de statutul de student, s-a implicat și în voluntariat, făcând parte din diferite organizații, activând în zona apărării drepturilor animalelor.

Cu părul lung, aproape neîngrijit și vizibil schimbat, Mircea pare mai împăcat cu el și cu actualul lui statut, iar mai nou se gândește să scrie și o carte despre viața lui și despre experiențele prin care a trecut înainte, în timpul și după intervențiile chirurgicale, care l-au schimbat definitiv.

”Dumnezeu a făcut din nou legământ cu mine, n-am fost niciodată furios pe Dumnezeu. Până la urmă toate au un sens pe lumea asta, Adică chiar dacă Dumnezeu îţi dă o treabă de genul ăsta, nu ţi-o dă degeaba. indiferent de cum se termină treaba. Pur şi simplu, am murit puţin pe parcursul intervenţiei chirurgicale, dacă pot spune aşa. Treaba cu luminiţa de la capătul tunelului este adevărată, dar nu e o luminiţă, ci un ditamai reflectorul. Acum, pot spune că nu trebuie să-i mai plângem pe morţi, ci mai degrabă să ne plângem pe noi. Dacă Dumnezeu m-a lăsat în viaţă, am decis să le spun şi altora experienţa mea. Am schiţat deja cartea”, spunea Mircea Solcanu, la puțin timp după operația pe creier.