Mircea Solcanu are sechele grave după operația pe creier. Prin ce dramă trece, de fapt EXCLUSIV

Ca noi toți și Mircea Solcanu a trecut prin anul 2020, un an al Pandemiei. Nu i-a fost ușor nici lui, atâta timp cât banii au venit din ce în ce mai greu. Cât despre relațiile personale, Mirecea Solcanu a încercat să stea departe de ochii lumii.

Dragoste există și în pandemie și în afara ei, dar cât ai în suflet?! Dragostea și iubirea au făcut pace și s-au mutat la mine în suflet. Am ferecat totul cu un mic strop de credință și îmi este suficient. Am trecut într-un alt anotimp al vieții mele în care soarele strălucește altfel, la fel și iubirea o percep, o prețuiesc și o ofer la un alt nivel, potrivit cu “anotimpul” vieții pe care îl parcurg acum. Așa ca nu mai pot vedea nici lucrurile în care credeam, la fel. Deci, mă consider recunoscător mai mult decât norocos.

Printre multele lucruri frumoase din viața lui Mircea Solcanu este și revenirea în orașul natal, Constanța Aici își face studiile de actorie, și se pare că are chiar și o mică afacere.

Deși mi-a luat un timp să mă readaptez, viața la Constanța e exact ce îmi trebuia. Să mă reconectez cu energia locului, dar și să mă reobișnuiesc cu niște obiceiuri locale. Mi-e dor de Bucureștiul primăvara, de asta mi-e dor. Nu îmi place să las în urmă nici locurile și nici oamenii, ci să-i port cu mine. Așa că distanțele pentru cei care au să-și mai spună lucruri, încă, nu există.

Nu am avut niciodată nicio proprietate în afară de o mașină pe care nu o mai am. Mi-a ridicat-o Primăria, pentru că nu mai fusese mișcată din loc de mulți ani. În rest, stau la dispoziția oricărui curios cu certificatul fiscal. Nu am avut niciodată nicio proprietate. Nu am deținut niciun spațiu comercial și nici nu am fost sau sunt angajat de șapte ani, nicăieri. Ba, mai mult, nu am administrat sau nu administrez în prezent nicio plajă. Iar acum, că s-a ivit contextul, pot spune că mi-ar plăcea să administrez o plajă.

Însă sunt prea boem și mână largă încât aș duce afacerea la faliment. Pe cel care a spus că am afaceri ar trebui să îl acționez în Justiție și să-i cer 880 de lei. Aasta este valoarea venitului meu, din pensia de handicap, pe care o primesc. Iar când rămân fără bani, apelez la mama care are și ea o pensie tot pe acolo. Consider nedrept că apar astfel de lucruri, pentru că induce public ideea ca sunt vreun mare patron. Doar cunoscuții, prietenii mei și mama pot spune cât de ușor îmi este financiar, sau lista de la întreținere, din păcate. Singura mea avere și bogație este câinele meu, Rich.