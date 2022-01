Mircea Sandu nu scapă de problemele cu legea. Vestea primită de fostul șef al FRF la început de an

Mircea Sandu nu scapă de problemele cu legea. Fostul șef al FRF a fost acuzat, de-a lungul timpului, în mai multe dosare penale. Până acum, Mircea Sandu a scăpat de acuzațiile ce i-au fost aduse. Dar, 2022 a venit cu o veste proastă pentru fostul internațional român, ajuns la vârsta de 69 de ani.

În luna august, Mircea Sandu primise o veste bună: el și soția sa au fost achitați definitiv de Curtea de Apel București într-un dosar de luare de mită. Fostul președinte al FRF a fost acuzat de DNA că ar fi primit o mită de 724.000 lei de la reprezentanţii unei case de avocatură. Soția lui Mircea Sandu era trimisă în judecată pentru complicitate la luare de mită.

Curtea de Apel București a decis, la începutul lunii august 2021, achitarea definitivă a celor doi. Pe 8 octombrie, anul trecut, Mircea Sandu şi soţia sa au fost achitaţi în primă instanţă de Tribunalul Bucureşti, decizia fiind contestată la Curtea de Apel Bucureşti.

Mircea Sandu a primit vestea din vară cu calm, dar anunța că mai are un dosar pe rol

Nu am avut nicio emoție. De 12 ani trăiesc în normalitatea asta. A fost o anchetă de nouă ani, s-au făcut toate demersurile necesare și s-a dovedit că nu am vreo culpă. Dacă știam în 1990 când am candidat pentru președinția FRF că va exista o situație de genul ăsta în România, cu lupta împotriva corupției ilustrată cu președinți de cluburi sau agenți de jucători, aș fi fost mult mai circumspect. Sunt pensionar, îmi văd de viață și de nepoți, pe care îi cresc aici și în Franța. Măcar de ar avea și ei copilăria noastră, dar mă tem că asta nu mai e posibil. Mai am un dosar și abia aștept să scap și de acela”, a declarat Mircea Sandu, în exclusivitate pentru PlaySport.ro, la acea vreme.