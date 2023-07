Mircea Lucescu își pregătește „urmașul” la Dinamo Kiev. „Antrenorul român se va retrage din fotbal”

Mircea Lucescu se va retrage din fotbal la finalul sezonului viitor. Un jurnalist important din Ucraina scrie că are informații că antrenorul român a început deja să pregătească viitorul antrenor de la Dinamo Kiev. „Il Luce” va împlini 78 de ani luna aceasta și mai are contract un an.

Mircea Lucescu vrea să se retragă din fotbal, la finalul contractului cu Dinamo Kiev

Mircea Lucescu își face planul de retragere! Antrenorul român va împlini pe 29 iulie vârsta de 78 de ani și i-a anunțat pe conducătorii lui Dinamo Kiev că nu mai are de gând să mai rămână. Nici la formația din Ucraina și nici în fotbal. Această informație a fost lansată de un cunoscut jurnalist din țara vecină, Ihor Tsyganyk, conform sportua.uk.

„Sunt 99% sigur că Mircea Lucescu se va retrage din fotbal la finalul sezonului. Mai are un an de contract și este ultima sa șansă să mai câștige un trofeu și să plece ca învingător. Este fundamental să încheie sezonul cu un succes, altfel cariera sa se va încheia cu această pată. Sport.ro Pentru Lucescu, și Conference League este un țel, dar trebuie să treacă de cele două tururi preliminare. Apoi va trebui să distribuie forțele pentru campionat și cupă”, a transmis Ihor Tsyganyk.

Jurnalistul susține că viitorul antrenor principal va fi Oleksandr Shovkovskyi. Fostul portar a fost propus chiar de Mircea Lucescu, iar tehnicianul român a promis că va încerca să-l învețe cât mai multe lucruri. A încercat acest lucru și în perioada care a fost internat pentru operația de la șold și când i-a detaliat „secundului” tot ce are de făcut.

Ziaristul a mai spus că exista chiar posibilitatea unui divorț mai rapid, dacă echipa nu va avea rezultate bune și va ieși rapid din lupta pentru titlu sau va rata calificarea în grupele Europa Conference League.

Ce trofee a câștigat Mircea Lucescu

1X Supercupa UEFA: 00/01

1X UEFA Cup: 08/09

2X Liga 1: 89/90, 98/99

1X Supercupa Rusiei: 16/17

9X Campionatul Ucrainei: 04/05, 05/06, 07/08, 09/10, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14, 20/21

7X Cupa Ucrainei: 03/04, 07/08, 10/11, 11/12, 12/13, 15/16, 20/21

8X Supercupa Ucrainei: 05/06, 08/09, 10/11, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 20/21

2X Campionatul Turciei: 01/02, 02/03

3X Cupa României: 85/06, 89/90, 98/99

1X Supercupa României: 99/00