Mircea Lucescu a refuzat să plece din mijlocul războiului deși a avut ofertă pe bani mulți. „Poate vă întrebați de ce mai stau aici?”

Mircea Lucescu nu vrea să plece din Ucraina, deși țara este sfârtecată, de mai bine de un an, de un război teribil. Antrenorul român a acordat un interviu în care a dezvăluit că a avut ofertă pe bani mulți de la formația turcă Fenerbache și a explicat de ce a ales să rămână la Dinamo Kiev.

Mircea Lucescu împlinește în această vară 78 de ani, dar nu duce lipsă de oferte. Anul trecut baskanii lui Fenerbache i-au oferit un contract foarte tentat. Antrenorul român a antrenat în Turcia echipa națională din această țară, dar și formațiile Galatasaray și Besiktas, dar acum a refuzat propunerea. Gestul său este unul surprinzător. Ucraina este o țară sfâșiată de război, iar din această cauză fotbalul are foarte mult de suferit.

„Sirenele sună în continuare. Și azi au sunat de două ori în timpul antrenamentului și după. Sigur, în vestul țării nu, absolut deloc, aici în Kiev e mai aproape de granița cu Rusia și mai există temeri, cum se mișcă ceva, imediat sirena anunță. Poate vă întrebați de ce mai stau aici? N-am fost niciodată laș și nu sunt nici acum, chiar dacă lucrurile sunt extrem de dificile.

Puteam să plec la Fenerbache în vară cu situația asta. Dinamo Kiev m-a invitat atunci, acum doi ani când am hotărât să mă las, m-au convins, am venit, am avut succes, titluri într-un an după care a venit nebunia asta, nenorocirea asta de război și atunci lucrurile s-au schimbat total,”, a declarat Mircea Lucescu.