Mircea Badea, reacție șoc în direct la TV. Pe cine votează, de fapt, la alegerile locale. Mihai Gâdea nu a avut replică

Suntem în plină febră a începerii campaniei electorale pentru Alegerile Locale 2020, iar candidații se bizuie foarte mult și pe influenceri, dar și pe opiniile vedetelor și a moderatorilor cu un cuvânt greu în fața alegătorilor.

În ultima ediție a emisiunii ”Sinteza Zilei”, ca de obicei, la final, Mircea Badea a fost invitat să-și spună părerea despre subiectele discutate dar și despre ce se va întâmpla la apropiatele alegeri locale. Printre întrebările adresate de colegul Mihai Gâdea a fost și cea referitoare la opțiunea de vot a prietenului și colegului de trust, Mircea Badea. Reacția și, de fapt, răspunsul acestuia, l-a lăsat fără replică atât pe Gâdea, cât și pe cei aflați în studioul ”Sinteza Zilei”.

Într- o societate democratică opțiunea personală de vot se bazează pe ceea ce oferă candidatul, în cazul de față candidații pentru funcția de Primar General al Capitalei, printre aceștia numărându-se Traian Băsescu, Nicușor Dan, Călin Popescu Tăriceanu, cu un procent în sondaje de 2%, și actualul primar, Gabriela Firea.

Din punctul de vedere al moderatorului Mircea Badea, se pare că niciunul din candidații nu au ce să ofere, atât politic, cât și administrativ. Întrebat cu cine va vota, Mircea Badea a dat răspunsul pe care nu l-aștepta nimeni, cu atât mai puțin telespectatorii și în același timp votanții doamnei Firea, care sunt în număr mare printre telespectatorii Antena3, iar Mihai Gâdea nu a avut replică la răspunsul dat.

„Nu. Nu mă duc la vot. Pe asta cu mă duc la vot și anulez votul… nu am înțeles-o niciodată. Nu mă duc la vot, nu din cauza pandemiei, ci pentru că nu am de ce să mă duc la vot. Eu, de obicei, votez contra. Nu văd cum aș putea să votez pentru. Asta cu avem niște proiecte… sunt prea bătrân să mai cred în vrăjeala cu avem proiecte. Mult succes cu ele! Deci, eu votez contra, ori, acum, nu am cum să votez contra, din punctul meu de vedere”, a spus Mircea Badea în direct la Antena3.