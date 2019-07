Mircea Badea, la un pas să pice bacalaureatul. Ce medie a obținut, în cele din urmă

Mircea Badea a spus, la Antena 3, că era la un pas să pice bacalaureatul în urma unei contestații. Realizatorul emisiunii ”În gura presei” și-ar fi întârziat intrarea în televiziune, căci, în urma încrederii de sine, aproape că a picat cu un picior în groapă.

Mircea Badea a fost la un pas să pice bacalaureatul

Curajos și sigur pe el, jurnalistul Mircea Badea a povestit, cu mare ușurare, acum, că era cât pe ce să pice examenul de Bacalaureat în urma unei contestații. Realizatorul de televiziune a povestit că era să pice Bac-ul, căci dacă la matematică s-a descurcat exemplar, la filosofie a scrâțâit. După ce a dat examenul maturității, Mircea Badea s-a gândit că ar merita mai mult, așa că a încercat…cu toate că mai bine asculta zicala ”Dacă tăceai, filosof rămâneai”.

Soluționarea contestației sale a venit, rezultatele au fost afișate, iar entuziasmul său a scăzut, căci din șaptele pe care îl primise ”la prima mână”, la a doua, corectorii au fost mai drastici și au scăzut un punct. ”Era sa pic Bac-ul. Am luat 7 la filosofie, am făcut contestație și am luat nota 6. Dacă luam sub 6 era să pic Bac-ul”, a povestit Mircea Badea.

Cât despre ce probe a susținut jurnalistul, chiar acesta a povestit că au fost: matematică, română, sport și filosofie. La matematică spune cu mândrie că a luată notă maximă, la română a bifat aceeași notă, la sport a dat în scris, iar la filosofie i-a picat Heraclit. „La matematică am luat 10, la română – 10, sportul l-am dat scris. Am dat și la filosofie și mi-a picat Heraclit”, a declarat Mircea Badea în cadrul emisiunii a cărei gazdă este. În final, Mircea Badea a promovat examenul maturității și chiar cu o notă bună, 8,99.

Vă reamintim că probele scrise ale examenului național de Bacalaureat, sesiunea iunie – iulie, au început luni, 1 iulie, cu proba la Limba și literatura română.