Mircea Badea îi ia apărarea lui Dumitru Buzatu? Care este adevărul, de fapt: ” Nu a fost flagrant și vă spun și de ce”

Mircea Badea pune sub semnul întrebării flagrantul în cazul lui Dumitru Buzatu, oferind informații relevante în acest sens. Mai mult, prezentatorul TV face o paralelă între cazul șefului CJ Vaslui și cel al lui Sorin Oprescu. Care este motivul pentru care Mircea Badea susține că procurorii DNA nu au procedat corect?

Mircea Badea a provocat o dezbatere intense, în direct, în legătură cu arestarea lui Dumitru Buzatu, șeful Consiliului Județean Vaslui, într-un caz de corupție care implică o sumă de 1,25 milioane de lei și procurorii DNA. Badea susține că există semne de întrebare cu privire la corectitudinea organizării prinderii în flagrant și compară situația lui Buzatu cu cea a fostului primar Sorin Oprescu.

Într-o declarație controversată, Mircea Badea a afirmat că va relata despre situația în care este implicat ultimul om cu influență din ”garda” lui Dragnea, care mai rămăsese pe scena politică actuală.

„O să vorbesc despre așa-zisul flagrant făcut de procurorii DNA, despre speța Buzatu de la PSD, ultimul din garda lui Dragnea, ca să zic așa, care mai rămăsese alive and kicking din punct de vedere politic, pe-acolo pe la Vaslui. Eu zic că o să am o abordare absolut nonconformistă și contra curentului, lucru cu care sunt obișnuit.”, a transmis Mircea Badea.

Badea a adus în discuție cazul fostului primar al Capitalei, Sorin Oprescu, și a sugerat că acesta ar putea avea similitudini cu cazul lui Buzatu. El a reamintit momentul în care Sorin Oprescu a fost reținut și a susținut că, în acea perioadă, el a fost singurul care a contestat ideea că reținerea lui Oprescu ar fi fost un flagrant corect. Acesta a adus în discuție și declarația Laurei Codruța Kovesi, care a afirmat atunci că nu s-a aplicat procedura flagrantă în cazul lui Sorin Oprescu.

Mircea Badea a concluzionat că flagrantul în cazul lui Dumitru Buzatu ar putea ridica aceleași întrebări, sugerând totodată că este important să se analizeze cu atenție toate aspectele legate de acest caz. Mai mult, el consideră că, în acest caz, este vorba despre propaganda de flagrant și nu de flagrant.

”Ţineți minte când a fost reținut Sorin Oprescu? Eu îmi aduc aminte perfect! Când a fost reținut Sorin Oprescu și toată presa din România a zis flagrant, eu atunci am fost singurul care am spus că n-a fost flagrant.

Pe vremea aia uriașul aparat de propagandă a lui Coldea și Kovesi şi nenorocitul de Badea de la Antena 3, Badea care apără infractorii, care ia partea infractorilor. Nu luam partea nimănui. Doar că nu poți să spui că era flagrant la ceva ce nu era flagrant.

Băi, și vreo trei zile eu am ținut-o langa că nu e flagrant și că e fake news și a venit chiar zeița lor. Doar vă reamintesc ca să vedeți de unde pornesc. A venit zeița lor anticorupție, chiar Laura Codruța Kovesi care a zis, citez: față de suspectul Sorin Oprescu nu s-a aplicat procedura flagrantă.

Asta era în data de 8 septembrie 2015 și am zis și eu îmi cer scuze că am avut dreptate.

Ok, în cazul Buzatu a fost flagrant? În opinia mea, nu a fost flagrant. Nu avem de-a face nici de această dată cu un flagrant, ci doar cu propagandă despre flagrant”, a adăugat Mircea Badea, în emisiunea sa.