Miracolul exploziei de la Crevedia. Ce a ieşit dintre dărâmături după atâtea zile: „Ars la urechi, stă singur pe picioare”

Miracolul exploziei de la Crevedia. Ce a ieșit din dărâmături, după atâtea zile de la iadul de la Crevedia, unde trei cisterne au explodat, trei oameni și-au pierdut viața, iar mai multe case au fost arse din temelii. Oamenii au fost uimiți de-a dreptul, iar povestea este una impresionantă!

Din iadul de la Crevedia, de sub dărâmături, un pisoi a reușit să scape cu viață. Rămas fără mustăți, ars la bot, la urechi, la ochi și cu dinții rupți, motanul Crevete a reușit să supraviețuiască. A fost găsit și foarte slab, semn că nu mai mâncase de zile întregi. Povestea motanului supraviețuitor a fost făcută publică pe mai multe grupuri ale iubitorilor de animale.

”Cum intri în Crevedia, pe dreapta, aproximativ vis-a-vis de problemă, dintr-un morman de moloz și efectiv dărâmături, a ieșit baiatul ăsta; maxim 3 luni, ars la mustăți, ars la bot, ars la urechi, ars la ochi, ars pe labe, cu un dinte rupt … te și întrebi cum a reușit să supraviețuiască, cum de flăcările nu i-au luat cu totul vederea sau nu a fost afectat mai rău.

Nu pot spune că merge, dar stă pe picioarele lui, a venit singur într-o dungă dinspre moloz către humans.

Ce nu se prea vede în această fotografie e atitudinea. Deși a venit către oameni în starea descrisă mai sus, nu s-a plâns deloc, nu a mieunat, nu a zis nimic, n-a cerut nimic.

Te privea parcă cu înțelepciunea unui maestru spiritual în vârstă de 98 de ani, care la viața lui le-a văzut pe toate și care pare să fie împăcat cu ideea că e posibil să nu mai aibă foarte mult timp la dispoziție. Probabil pare nebunie, dar efectiv asta am simțit eu când se uita la mine.

Domnu coleg George l-a botezat CREVE și a ocupat poziția de naș cu această ocazie, dar fără să-mi dau seama exact când și cum, Creve a devenit CREVETE. Nu e chiar un pet name, dar așa a rămas.

Long story short …

Crevete did his part … he survived …

We’ll take it from here.

Începând cu data de 29.08.2023 și până câte zile i-o da Măiculița Domnului, Crevete are statut de family member și cu asta am zis tot.

Albumul CREVE va fi public la cererea tuturor celor care l-au cunoscut deja și care vor să vadă ce mai face din când în când.

Deocamdată are medic personal de mare talent, e în carantină într-un apartament cu 2 camere decomandat prin amabilitatea unor oameni cu suflet mare și nu se predă. Doctoressa spune că e atât de slab încât e clar că făcea foamea de mult timp.