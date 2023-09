Arafat, despre cauza exploziilor de la Crevedia. Raportul oficial al intervenţiei ISU: „Hidranţii nu aveau presiune. Eu nu am dat indicaţii pentru stingerea focului”

Raed Arafat susține la această oră o declarație de presă în care vorbește despre cauza exploziilor de la Crevedia. Iată ce se arată în raportul oficial cu privire la intervenţia pompierilor ISU în ziua de 26 august 2023, în cazul stației GPL care a explodat.

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, susține o conferință de presă duminică, 3 septembrie, în care prezintă raportul preliminar al intervenției pompierilor la exploziile produse în 26 august la depozitul GPL ilegal din Crevedia.

Reamintim faptul că în urma tragediei, trei persoane și-au pierdut viața și alte peste 55 au fost rănite, unele dintre ele fiind transportate la spitale din afara țării pentru îngrijire de specialitate.

Șeful DSU spune că ancheta a arătat faptul că unii hidranți nu aveau presiune, astfel că alimentarea a fost făcută cu dificultate.

În continuare, șeful DSU a vorbit despre momentul în care s-a emis avertizarea și a fost activat planul roșu de intervenții, dar și despre cum a fost efectuată intervenția specialiștilor și a roboților.

”19:25. Ajunge ofiţerul ISU de serviciu care validează măsurile luate până atunci.

19:32. A fost emis mesajul RO ALERT de la ISU Dâmboviţa care a explicat populaţiei ce avea de făcut

19:39. A fost activat planul roşu în Bucureşti. Populaţia, evacuată pe un perimetru de 50.000 de metri pătraţi.

Scopul nu era stingerea incendiului de la cisternă, ci răcirea cisternelor de lângă. Asta pentru că se putea întâmpla o nenorocire mai mare, a fost o abordare defensivă, nu una ofensiva.

Odată ajuns la faţa locului, am validat măsurile luate anterior şi să adaug altele necesare.

Cine a dat comenzile? Conducerea intervenţiei este cea a pompierilor care au expertiză în domeniu. Eu când am ajuns acolo dispozitivul era stabil, victimele erau stabile, eu am ajuns la o oră după. Eu sunt medic, nu am dat indicaţii pentru stingerea incendiului, vreau să înţeleagă toată lumea asta. Totul se face în comun, la faţa locului. Intervenţia a fost organizată pe două zone principale.

Trei roboţi au intrat în lucru înaintea celei de-a doua explozii, pompierii erau deja evacuaţi. Civilii şi presa au intrat în zona roşie, nu au putut fi controlaţi, am cerut jandarmilor să fie prompţi în acest sens. S-a reuşit până la urma acest lucru, altfel am fi avut zeci de civili morţi la a doua explozie.

Dacă nu interveneau roboţii rapid, am fi avut mulţi pompieri acolo… Puteam avea astfel morţi printre colegii pompieri.”, a mai spus Raed Arafat.