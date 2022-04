Mioara Roman, schimbată total de boală. Fosta soție a lui Petre Roman e de nerecunoscut FOTO

Mioara Roman a împlinit, de curând, 82 de ani, iar fiicele sale Oana și Catinca i-au pregătit o masă în familie, pentru a o aniversa pe femeia care le-a dat viață. Cum arată acum fosta soție a fostului edil Petre Roman. Femeia a slăbit mult din cauza problemelor de sănătate.

Mioara Roman este o adevărată luptătoare, iar în ultimii ani de zile, mama Oanei Roman a dus bătălii grele în războiul său cu problemele de sănătate care o macină.

Fosta soție a lui Petre Roman este internată, de ceva timp, într-un centru medical de recuperare, acolo unde se află sub atenta îngrijire a personalului medical specializat. De ziua ei de naștere, fiicele sale, Catinca și Oana Roman, i-au pregătit o surpriză de zile mari și au luat-o acasă, pentru a o celebra pe măsură.

Partenera de viață a lui Marius Elisei a postat o fotografie de familie pe Instagram, în care apar Mioara Roman, sora Catinca și fiica Oanei, Isabela. În dreptul imaginii, fiica lui Petre Roman a scris un mesaj emoționant pentru femeia care i-a dat viață.

„Azi mama a împlinit 82 de ani. Am sărbătorit-o acasă, în familie! S-a bucurat , a suflat în lumânări și am petrecut o după amiază frumoasă împreună.

Deși fanii i-au transmis sute de urări de sănătate și mesaje pozitive, cu ocazia aniversării sale, mulți dintre internauți au observat transformarea radicală a Mioarei Roman.

Mama Oanei Roman a slăbit mult din cauza bolilor care o macină. Fiica ei

„Mama are nevoie de multe terapii și îngrijire. Ele nu se pot face acasă la fel de bine ca acolo unde este acum. Plus că-i place mult că are multă atenție și îngrijire acolo. O văd mai des decât o vedeam când locuia singură și vine acasă la masă destul de des.

Terapiile de care are nevoie sunt zilnice. Calitatea vieții ei depinde de gradul de confort pe care îl are în funcție de ce nevoi are acum”, a povestit vedeta pe Instagram.