Minune medicală în Botoșani! Copilul de 3 ani, aruncat de la etaj de mamă, s-a trezit din comă. Micuțul a fost la un pas să fie deconectat de la aparate

O veste incredibil de bună vine să aducă speranță în cazul copilului de 3 ani care a fost aruncat de la etaj, de către mama sa în Botoșani. Micuțul, care a fost în pragul deconectării de la aparate, a avut parte de o revenire miraculoasă, astfel că medicii sunt optimiști cu privire la o nouă șansă la viață.

O tragedie petrecută pe data de 21 august a cutremurat întreaga țară, după ce, la Botoșani, doi copilași au fost aruncați de mama lor, în vârstă de 23 ani, de la etajul 1 al unui hotel din oraș.

Evenimentul tragic a avut loc după ce femeia și cei doi copii au petrecut ziua într-un parc din Botoșani. Pierzând microbuzul către casă, mama s-a cazat cu micuții la un hotel din oraș.

Nimic nu prevestea tragedia care avea să aibă loc. Asa se face că, în cursul nopții, ea a luat decizia șocantă de a-și arunca cei doi băieți de la fereastra hotelului, de la primul etaj. Deși femeia a supraviețuit căzăturii pe un acoperiș, copiii au alunecat pe beton, iar pentru unul dintre ei, impactul a fost fatal.

Micuțul Vladimir, în vârstă de 2 ani, a murit la scurt timp după tragedie, iar fratele său, Gabriel, a fost transportat de urgență la un spital din Iași. Cu toate eforturile medicilor, starea lui Gabriel s-a înrăutățit, iar medicii au luat decizia de a-l deconecta de la aparate, cu acordul tatălui.

Am reușit doar să îi punem un captor de presiune intracraniană care ne poate ajuta pentru tratamentul specific pe Terapie Intensivă al acestui copil. În cursul zilei, dacă starea lui va permite, vom face și o rezonanță magnetică pentru a aprecia mai bine toate leziunile. Deocamdată este foarte instabil hemodinamic”, a declarat Dr. Marius Dabija, director medical al Spitalului de Neurochirurgie Iași, potrivit Monitorul de Botoșani.

Pe data de 26 august, Vladimir ar fi împlinit 2 anișori, dar din păcate, micuțul nu a mai prins a doua aniversare din viața lui. Același lucru au gândit medicii și familia despre Gabriel, care ar fi trebui să-și serbeze ziua pe 6 septembrie.

În cazul lui, deși în urmă cu puțin timp, tatăl era pregătit să semneze pentru deconectarea sa de la aparate, s-a produs o mare minune. Micuțul a fost detubat, dând semne de revenire, lucru care i-a adus o mare fericire familiei, dar și medicilor. Mai mult, Gabriel răspunde la stimuli și plânge, semne care reprezintă pentru medici un pas semnificativ către recuperare.

Vă reamintim că tatăl micuțului a fost pus să ia o decizie extrem de grea cu privire la semnarea deconectării de la aparate, după ce medicii nu i-au mai dat nicio șansă de revenire, micuțul fiind în moarte cerebrală. Printr-o minune, bărbatul s-a răzgândit, iar miracolul s-a produs.

După tragedie, tatăl celor doi băieți s-a arătat șocat de cele petrecute, afirmând că mama copiilor nu a avut niciodată un comportament care să dea de bănuit că este capabilă de un asemenea gest criminal.

„Le-a pregătit până și baloane să le facem petrecerea. Sâmbătă, pe 26 august, era ziua celui mic și pe 6 septembrie ziua celui mare. Și au rămas baloanele sigilate. Am întrebat-o ce are, nu a vrut să spună. După, la ora 23:30, mi-a dat un mesaj în care mi-a spus ce mi-a spus și la urmă a scris un „adio”, dar nu am bănuit niciodată că o să facă asemenea gest ”, a mărturisit tatăl îndurerat.