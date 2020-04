Minune, în Wuhan. Ce s-a întâmplat cu bătrânul care era scos afară din spital pentru a vedea ultimul apus

Imaginile care au emoționat o lume întreagă au o nouă direcție. Tristețea a părăsit peisajul, iar speranța și-a făcut loc . Ce s-a întâmplat cu pacientul din Wuhan scos afară din spital de un medic pentru a vedea ultimul apus?

Imaginile care au întristat o lume întreagă li se oferă o altă nuanță. Un bătrân de 87 de ani din Wuhan a fost diagnosticat cu coronavirus, lupta a fost grea, dar la un moment dat medicii i-au spus că șansele sale de supraviețuire sunt minime. Acesta a avut o ultimă dorință, care a fost îndeplinită numaidecât de către un medic ce i-a asistat evoluția stării de sănătate – să vadă un ultim apus.

We have some good news!

Remember the 87-year-old #COVID19 patient whose picture showing him watching the sunset in a young doctor’s company went viral on social media in early March?

He has been discharged from the hospital today after testing negative for the #coronavirus ❤️ pic.twitter.com/IBqQDSXKE6

— CGTN (@CGTNOfficial) April 9, 2020