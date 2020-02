Minoră de 15 ani din Suceava, bătută cu biciul de concubin. Ce s-a întâmplat apoi cu fata însărcinată

Pe lângă peisajul care se schimbă la fiecare 90 de kilometri…asta e România. O minoră de 15 ani, însărcinată, din Suceava, a fost bătută cu biciul de concubin. Scenele au fost filmate, iar imaginile au apărut pe YouTube. Poliția a deschis un dosar penal.

Minoră de 15 ani din Suceava, bătută cu biciul de fostul concubin

O fată în vârstă de 15 ani, însărcinată, a fost bătută cu biciul și pumnii de concubin, în curtea locuinței lor din Horodnic de Sus, județul Suceava. Incidentul a fost filmat, iar imaginile au apărut pe YouTube, vineri seară. După apariția lor, polițiștii suceveni s-au autosesizat și identificat agresorul.

„Este vorba despre o minoră în vârstă de 15 ani, însărcinată în luna a cincea. Are o relație de concubinaj cu un tânăr de 19 ani”, a declarat Ionuț Epureanu, purtător de cuvânt al Inspectoratului de Poliție Județean Suceava, pentru Mediafax.

În urma audierilor, adolescenta și mama ei au negat incidentul și nu au vrut să depună plângere împotriva agresorului.

„Ei susțin că filmarea ar fi din data de 15 ianuarie 2020, că ar fi fost făcută în joacă și că este o răzbunare a fostului concubin al mamei minorei”, a mai spus Epureanu.

Mama a filmat?

Polițiștii au deschis un dosar penal pentru violență în familie, raportat la infracțiunea de loviri și alte violențe, dar și pentru infracțiunea de act intim cu minor. De asemenea, oamenii legii au contactat și reprezentanții Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului pentru a demara o anchetă socială. Video aici.

În secțiunea de comentarii, aflată în josul înregistrării video postate de YouTube, există o adnotare în care este precizat că mama fetei ar fi filmat scenele de groază. „Ce mamă este aceasta de stă și se uită. Mai și filmează. Doamne ferește! Nici cu animalele nu te comporți așa, dar cu un copil. Poliția unde este? Organele competente să ia măsuri. Și ea, ca mamă, să nu mai zică că este mamă. Ăsta este un criminal. Oare el nu are mamă, nu are soră? Doamne ferește, ce mentalitate…parcă am fi în Evul Mediu”, este comentariul unui individ.