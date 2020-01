Cum a apărut Mircea Beuran la audieri. Cum s-a purtat cu jurnaliștii, la intrarea în sediul poliției

Mircea Beuran a fost audiat azi, 10 ianuarie, la Poliția Capitalei. Acestuia i se aduc acuzații grave în cazul pacienților arși în sala de operație de la Spitalul Floreasca. Cum și-a făcut chirurgul apariția și care a fost atitudinea sa asupra jurnaliștilor de la fața locului?

Mircea Beuran și-a făcut apariția azi la Poliția Capitalei. Acesta a fost audiat în cazul pacienților arși în sala de operație de la Spitalul Floreasca. Sub acuzații grave tot în același caz au fost audiate și alte cadre medicale de la aceeași instituție medicală. Cunoscutul chirurg a ajuns la Serviciul Omoruri la orele 09:50, conform libertatea.ro. Acesta a apărut vizibil încercat de episodul acesta și de postura în care se află. A preferat să intre în instituție și să nu discute cu jurnaliștii. Amintim că dosarul a pronit de la cazul femeii arse în sala de operație la finele anului trecut.

Totul s-a petrecut la scurt timp după ce a suferit o intervenție chirurgicală. Ancheta a fost extinsă, iar ulterior și-a făcut apariția un alt caz al unui bărbat care ar fi suferi un incident asemănător în luna martie a lui 2019. În urma evenimentului, Mircea Beuran, șeful Secției Chirurgie III de la Spitalul Floreasca, a fost demis pentru încălcarea obligațiilor care îi reveneau în calitate de administrator al secției. Subliniem că acesta a fost găsit vinovat pentru management defectuos în cazul femeii care s-a stins din viață după ce a luat foc pe masa de operație.

„Nu poate nimeni sa spuna neprofesionist si fara sa ne intrebe pe noi care este momentul acela care este prezentat oamenilor. Momentul acela, pentru toata lumea as vrea sa fie foarte clar, este la finalul interventiei chirugicale. Este acoperita cu un cearceaf steril, iar noi ne-am terminat operatia. Ne gasim in situatia in care sala de operatie este pregatita sa transporte pacientul in terapie intensiva. Noi, echipa, nu plecam de langa pacient la finalul unei operatii la care nu mai este nevoie sa fii decat in costumul de spital”

Mircea Beuran (Sursa: Realitatea Plus)