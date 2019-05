Ministrul Transporturilor sabotează în continuare Uber, Clever și Bolt: care e ultima scuză

Răzvan Cuc s-a dat dat peste cap pentru a pune piedici serviciilor de transport în regim de ridesharing din România. În teorie, situația Uber, Clever și Bolt ar trebui să se mai relaxeze în viitorul apropiat printr-o ordonanță de urgență, dar este dificil de estimat când va intra în vigoare.

Ministrul Transporturilor a ținut o conferință de presă miercuri seară pentru a detalia planurile pe care le are vizavi de serviciile de transport alternativ de persoane care activează România. În contextul în care numărul celor care activează în acest domeniu s-a micșorat radical în ultima săptămână, mulți sunt curioși dacă PSD-ul va face vreun gest pentru binele cetățenilor care au devenit dependenți de Uber, Clever sau Bolt.

„Noi am avut o comunicare şi eu comunic foarte bine cu dânşii (reprezentanţii Uber, Clever şi Bolt – n. r.) şi i-am asigurat că ordonanţa va apărea într-un termen foarte scurt, dar nu avea cum să apară până nu finalizam tocmai problemele pe care ei ni le-au adus la cunoştinţă săptămâna trecută. Tocmai de asta, aşa cum am spus în intervenţiile pe care le-am avut şi pe posturile tv şi săptămâna trecută la conferinţă, săptămâna aceasta urma să avem întâlnirea. A avut loc întâlnirea, s-a ajuns la un consens. Probabil că săptămâna viitoare vom pune în Transparenţă această ordonanţă. Dar eu am discutat în permanenţă cu ei acest subiect, deci nu trebuie să îşi facă nimeni probleme. Tot ce vreau eu să vă spun este că această ordonanţă trebuie să fie echilibrată pentru toate părţile, să nu mai existe supărări nici din partea taximetriştilor, nici din partea celor de la Uber”, a spus ministrul.

În mare parte, conferința a fost o ocazie pentru Răzvan Cuc de a veni la interval cu scuze și amânări legate de o viitoare ordonanță de urgență care ar urma să relaxeze condițiile de lucru ale serviciilor de ridesharing în țara noastră. Peste 200.000 de români au semnat o petiție în acest scop, în mai puţin de două zile de la lansarea ei online, pentru reglementarea de urgenţă a serviciilor de ridesharing. Ministrul Transporturilor a răspuns că nu avea cum să facă acest lucru, în condiţiile în care la ora 13:00 a fost o întâlnire de lucru pe acest subiect.

„Astăzi nu aveam cum să o publicăm, pentru că astăzi la ora 13:00 a avut loc o întâlnire de lucru la Ministerul Transporturilor între reprezentanţii platformelor şi reprezentanţii de la Ministerul Transporturilor, Ministerul Dezvoltării, Ministerul Finanţelor şi Ministerul Comunicaţiilor, pentru a prelua observaţiile pe care reprezentanţii celor trei platforme le-au avut de făcut cu privire la proiectul de ordonanţă. De îndată ce se va finaliza, bineînţeles că va fi pus pe Transparenţă ca să vadă toată lumea, să nu fie niciun fel de suspiciune faţă de niciun partener public din România că acest lucru nu s-a făcut transparent şi fiecare îşi va putea aduce aportul. Deci, el va fi publicat într-un termen relativ scurt”, a dat asigurări Răzvan Cuc.