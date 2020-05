Ministrul Sănătății, decizia care afectează milioane de români. În ce condiții vom putea pleca în vacanță: "Am înțeles că este o răbdare ajunsă la limită..."

Ministrul Sănătății a vorbit marți seara despre relaxarea restricțiilor ce va avea loc în două zile, dar și de măsurile pe care cetățenii vor fi nevoiți să le respecte. Nelu Tătaru a adus la cunoștiință faptul că mulți români își doresc să plece în vacanță, acest lucru fiind posibil doar în anumite condiții.

În ce condiții pot merge românii la munte sau la mare

După două luni de izolare la domiciliu, relaxarea restricțiilor este probabil evenimentul cel mai discutat în rândul cetășenilor. Autoritățile sunt conștiente că tuturor le-a fost greu să facă acest efort, motiv pentru care s-a decis o abordare mai relaxată a restricțiilor. Ministrul Sănătății a adus o serie de lămuriri, marți seara, în cadrul emisiunii „Sinteza Zilei”, difuzată pe Antena3.

Acesta a reamintit că ieșirea în afara localității se va face cu un motiv întemeiat, precum vizitarea unei rude bolnave, bătrâne sau dacă ai o proprietate în alt oraș. De asemenea, plecatul în vacanță, la munte sau la mare, se va face în condițiile în care cetățenii au o proprietate privată, altfel, aceștia nu vor avea unde să se așeze deoarece plajele și spațiile destinate pentru turiști vor fi închise.

“Ieșirea din localitate va fi făcută doar pe un motiv foarte bine întemeiat: să-ți vizitezi o rudă bolnavă, să mergi cu un copil la un doctor, să ieși chiar și într-un sport individual, să mergi la un pescuit, să vizitezi o proprietate pe care o ai într-o altă localitate.

Dacă ai o proprietate la mare, poți să mergi la mare. Plajele nu vor fi deschise, nu ai terase, nu ai nimic. Dacă ai o proprietate la munte poți merge”, a declarat acesta potrivit antena3.ro.

Când vor apărea măsuri noi de relaxare

Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru, a vorbit despre prima etapă de relaxare în România. Fiind conștient de responsabilitatea pe care autoritățile o au asupra cetățenilor, acesta vorbește de o gestionare corectă a situației. Cea mai bună formă de a evita o creștere a numărului de cazuri infectate este să existe o relaxare graduală, dar și o asumare responsabilă din partea cetățenilor.

„Am înțeles că este o răbdare ajunsă la limită, am înțeles că suntem totuși pe un trend descendent al acestei curbe și am înțeles că lumea a trecut printr-un moment care trebuie gestionat foarte bine. Este un prim moment pe care eu îl consider mai important decât gestionarea sărbătorilor Pascale.

Este un moment în care lăsând libertatea de a ieși în oraș, în localitate, lăsând sporturilor individuale, lăsând libertatea de a merge la un salon de îngrijire corporală sau un stomatolog, unde suntem totuși într-o specialitate unde avem o aerosolorizare importantă, o răspândire importantă, dar, conștientizând anumite măsuri, suntem într-o primă etapă unde intrăm într-un normal. Asta va avea loc gradual și progresiv. Se va face cu o monitorizare a celor 14 zile, după cum recomandă și OMS„, a subliniat Tătaru.

Potrivit ministrului, după fiecare interval de două săptămâni de monitorizare, ar putea apărea noi măsuri de rexalare, atâta timp cât lucrurile evoluează favorabil.