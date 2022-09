Ministrul Muncii, veste excelentă pentru milioane de români! Angajații care vor avea salarii majorate: „Ne dorim să se întâmple de la 1 ianuarie 2023″

În cursul zilei de astăzi, Marius Budăi a făcut un anunț important pentru milioane de români. Astfel, ministrul Muncii a confirmat discuțiile avute cu premierul României și cu președintele PSD privind majorarea salariului minim pentru a coincide cu directiva europeană referitoare la o remunerație care să le asigure cetățenilor un trai decent. Aceștia ar urma să stabilească cu partenerii sociali ultimele detalii despre suma adjudecată.

Marius Budăi a acordat un interviu pentru RFI în care a vorbit despre majorarea salariului minim în acord cu directiva europeană adoptată, miercuri, de Parlamentul European. Europarlamentarii au adoptat această directivă cu 505 voturi pentru, 92 împotrivă și 44 abțineri.

În această lună este așteptată și adoptarea directivei de către Consiliul UE, urmând să fie publicată în Jurnalul Oficial al UE. Din acel moment, statele membre vor avea la dispoziție maximum 2 ani pentru a o transpune în legislațiile naționale, potrivit startupcafe.ro.

Parlamentul European de la Strasbourg solicită prin acestă directivă că, statele membre „trebuie să garanteze că salariile minime pe care le stabilesc le permit lucrătorilor un trai decent, ținând seama de costul vieții și de nivelul general al salariilor”, se arată în documentul oficial.

Pentru un calcul cât mai corect, Parlamentul European sugerează și metoda prin care fiecare stat ar putea avea un rezultat cât mai real privind nevoile unui cetățean în raport cu inflația și restul cheltuielilor necesare.

În ciuda faptului că fiecare stat are la dispoziție doi ani pentru a transpune directiva europeană în legistlația națională, Marius Budăi a afirmat că în coaliția de Guvernare se vorbește despre aplicarea rapidă a directivei, așa încât, pe 1 ianuarie 2023, cetățenii să primească salariu minim majorat la 3.000 de lei.

Ministrul Muncii a oferit primele informații despre modul în care s-au efectuat calculele pentru a ajunge la suma stabilită, care ar coincide cu recomandările și condițiile UE.

„Noi am avut deja o analiză, am discutat și am calculat și propunerea noastră când am venit și am prezentat în numele PSD propunerile noastre cu care venim în coaliție pentru ceea ce se va întâmpla în România și ne dorim să se întâmple de la 1 ianuarie 2023.

Am luat în calcul acest mecanism, care a condus la acea cifră de 3.000 de lei brut și am spus noi că ne dorim ca din acei 3.000 de lei brut să păstrăm cei 200 de lei pe care deja i-am pus la dispoziția mediului de afaceri și să nu fie taxați și restul să meargă conform reglementărilor din Codul Fiscal (…). Ce am propus noi cu 3.000 de lei este exact în spiritul acestei Directive și practic, asta susținem”, a adăugat Marius Budăi, la RFI.