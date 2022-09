Bani în plus la salariu pentru milioane de români?! Ce se poate întâmpla în țara noastră

Bani în plus la salariu pentru milioane de români?! Încă de acum doi ani, la nivelul Uniunii Europene s-a pus problema creșterii salariului minim brut european. Au fost duse negocieri ample pe această temă. Dar criza pandemică, și mai nou cea generată de conflictul ucrainean, pun sub semnul întrebării această măsură. Cu toate astea, astăzi membrii Parlamentului European au decis să treacă la negocieri privind procentul de majorare. Dacă se va lua o decizie, ar putea însemna bani în plus la salariu pentru milioane de români. Depinde foarte tare care va fi, în cele din urmă, procentul de majorare.

Populația Europei și salariile minime adecvate în UE

Asigurarea faptului că lucrătorii din Uniune primesc salarii minime adecvate este esențială, spun reprzentnații UE. Salariul este esențial pentru a garanta condiții de muncă și de viață adecvate, precum și „pentru a construi economii și societăți echitabile și reziliente, astfel cum se prevede în principiul 6 din Pilonul european al drepturilor sociale”, se arată în documentul negociat astăzi în Parlamentul European.

Condițiile de muncă și de viață, inclusiv prin salarii minime adecvate, sunt în beneficiul atât al lucrătorilor, cât și al întreprinderilor din Uniune:

„Salariile minime adecvate contribuie la asigurarea unei concurențe loiale, la stimularea îmbunătățirii productivității și la promovarea progresului economic și social. De asemenea, acestea pot contribui la reducerea diferențelor de remunerare între femei și bărbați, întrucât mai multe femei decât bărbați câștigă un salariu minim. Rolul salariilor minime devine și mai important în perioadele de recesiune economică. Asigurarea unui trai decent pentru lucrători și reducerea sărăciei în rândul lucrătorilor este importantă în timpul unei crize și, de asemenea, esențială pentru o redresare economică durabilă și favorabilă incluziunii.”, se mai precizează în documentul european.

Parlamentul European negociază creșeterea salariului minim european. Bani în plus la salariu pentru milioane de români?!

România, ca parte integrantă a Uniunii Europene, ar putea beneficia de pe urma acestor negocieri de azi, din Parlamentul European. Reprezentantul România la aceste negocieri, Dragoş Pîslaru, declara recentă că „Salariul minim statuează un principiu destul de clar: dacă munceşti, ar trebui să ai suficienţi bani ca să ai un trai decent. Prin urmare, salariul minim european e acel salariu care să-ţi ajungă să nu mori de foame.”

Același oficial a mai declart că ținta acestor negocierie este pentru o creștere de cel puțin 50% a salariului minim bru european, ceea ce ar putea aduce cel puțin 500 de lei românilor.

Făcând un calcul suamr, cei 500 de lei la saalariul minim brut, ar ridica suma la 3.200 de lei. De cealaltă parte, după taxe, impozite, etc, românii ar rămâne în mână cu puțin peste 2.000 de lei net.

Deși suma nu este semnificativ mai mare, ar putea crea totuși, premizele unei creșteri consistente în viitor.

Dar, așa cum tot Dragoș Pâslaru declară, va trebui ținut cont de factori importanți, inflația,. creșterea economică și criza în care întreaga Europă se află în aceste zile:

„E important să ştie că dacă va exista inflaţie. Deci va fi afectată puterea de cumpărare. Datorită directivei europene, salariul minim va creşte cu rata inflaţiei. Iar dacă va exista creştere economică, de asemenea, salariul minim va creşte”, a declarat, pentru News.ro, Dragoş Pîslaru, negociatorul din partea Parlamentului European pe directiva privind salariul minim.

Rămâne de văzut cum vor decurge negocierile. Vom vedea dacă, în cele din urmă, procentul de 50% va fi acceptat de parlamentarii europeni.