Ministrul Muncii le dă vești bune pensionarilor. Cum se vor mări pensiile, în opinia lui Marius Budăi

Ministrul Muncii are vești bune pentru pensionari pentru că i-a asigurat că pensiile se vor mări, în ciuda „piedicilor” și a propagandei opoziției și a celor de la FMI.

Ministrul Muncii, Marius Budăi, a declarat public că majorarea pensiilor după recalculare nu va fi stopată. Asta înseamnă că guvernarea PSD-ALDE nu are de gând să ia în considerare recomandarea celor de la FMI. PSD se ține în continuare de planul de guvernare.

„Este exclus. Pe scurt, această variantă este exclusă (recomandarea FMI , n.r.). Noi, pentru acest an, avem tot ce ne trebuie. Avem bugetat în legea bugetului, […] am prevăzut majorarea de la 1 septembrie. Pe legea bugetului de anul acesta am prevăzut legea recalculărilor.” Marius Budăi

Ministrul Muncii continuă să te facă să crezi că situația este bună în prezent, iar statul își permite să majoreze pensiile.

„Anul trecut, deficitul la pensii a fost spre zero. Estimările în acest an sunt pe excedent. Avem și motive să estimăm acest lucru prin creșterea masei salariale prin transferul contribuțiilor au crescut încasările. Suntem într-o logica și o dinamica dorită și calculată. Au fost diferențe substanțiale între estimări și realizări. Noi am fost mai ponderați în estimări față de ce am realizat, creșterea din 2017.”