Ministrul Energiei explică motivul diferenței de preț dintre motorină și benzină. Ce surpriză îi așteaptă pe români la pompe

Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a explicat de ce există o diferență de preț semnificativă între benzină și motorină. Potrivit oficialului, există posibilitatea unor fluctuații, iar aceste diferențe să dispară. Care este motivul pentru care motorina a ajuns să fie mai scumpă decât benzina?

În cursul serii de miercuri, Virgil Popescu a fost întrebat dacă există o explicație concretă pentru creșterile prețurilor la combustibili, în această perioadă fiind înregistrată cea mai mare diferență între prețul benzinei și cel al motorinei. Acesta a vorbit despre prețul barilului de petrol și de scăderile înregistrate în ultimele zile. În timp ce prețul benzinei nu este influențat de mediul internațional, la motorină lucrurile stau diferit.

„După anunţul OPEC de scădere a producţiei, a urmat o creştere a preţului. Am văzut asta, după care am văzut o stabilizare a preţului barilului de pretrol şi astăzi sau de două zile observ o uşoară scădere. Dar asta e legat de preţul petrolului care are o influenţă la noi în ţară legat de preţul benzinei, în mod special.

La motorină avem şi cotaţiile internaţionale, fiind importatori de motorină. Cotaţiile nu au scăzut”, a declarat Virgil Popescu.