Ministrul Educației, anunț trist după redeschiderea școlilor. Ce se va întâmpla cu elevii dacă vor apărea focare de Covid-19

Redeschiderea școlii a avut loc într-un cadru tensionat, dat fiind faptul că există multe riscuri de dezvoltare a unor focare de Covid-19, ceea ce ar conduce la o nouă supraaglomerare a secțiilor ATI. Sorin Cîmpeanu a fost rugat să lămurească situația celui de-al doilea semestru școlar, în condițiile în care va apărea un nou val de infectări.

Ministrul Educației a transmis un mesaj astăzi, în ziua în care elevii au revenit la școală după multe luni de învățământ online. În ciuda faptului că anumite activități sunt imperios necesare pentru elevi și societate, există multe voci temătoare care susțin că după această redeschidere va crește numărul de infectări cu noul coronavirus.

Pentru a afla cum vede Sorin Cîmpeanu această situație și ce planuri de rezervă are, acesta a fost întrebat ce se va întâmpla dacă acest nou val de infectări va izbucni în unitățile de învățământ.

Potrivit acestuia, până în acest moment, școlile redeschise nu au întâmpinat probleme, iar de acum înainte, vor urma monitorizări atente asupra situației epidemiologice. Chiar și așa, minsitrul Educației nu s-a arătat foarte îngrijorat, îmbrățișând ipoteza potrivit căreia “nimic rău nu are ce să se întâmple”.

„În primul rând, nu am identificat probleme în școlile în care am fost până acum. Voi continua să merg în cursul acestei zile și în alte școli. Orice problemă identificată, va fi semnalată în timp real. Ne implicăm pentru soluționarea problemelor care ar putea să apară.

Nu am un glob de cristal, iertați-mă. Dar, personal, am dreptul să am o convingere. Sunt convins că școlile, așa cum nu au devenit focare în alte state în care școlile au fost deschise, nu vor deveni focare nici în România”, a spus Sorin Cîmpeanu, luni, într-o intervenție telefonică la Antena 3.