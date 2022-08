Ministerul britanic al Apărării demască noul plan de atac al lui Vladimir Putin. Cum s-a pregătit Rusia pentru o nouă ofensivă în Ucraina

În cursul dimineții de miercuri, Ministerul britanic al Apărării a anunțat ce planuri are Rusia pentru a face față ofensivei ucrainene. Potrivit oficialilor din Londra, Vladimir Putin nu are niciun gând de retragere, ci este mai pregătit ca niciodată pentru a face față „operațiunii militare speciale din Ucraina”.

În ciuda victoriilor obținute de trupele ucrainene pe câmpul de luptă, cât și a atacurilor asupra bazei militare rusești din Pensinsula Crimeea, trupele rusești nu bat în retragere, ci mai mult, Vladimir Putin ar fi înființat aproape sigur o nouă formațiune majoră de forțe terestre, denumită Corpul 3 de Armată (3 AC), care își are baza în cartierul Mulino, regiunea Nijni Novgorod, la est de Moscova.

Motivul înființării unei noi formațiuni militare ar fi reprezentat de incapacitatea comandanților ruși de a face față priorităților operaționale multiple ce țin de pregătirea unor noi ofensive în Donbas, dar și de nevoia de consolidare a apărării împotriva atacurilor ucrainene, potrivit Agerpres.

Crearea acestei noi formațiuni militare a fost menționată, astăzi, inclusiv de Institutul american pentru Studierea Războiului (ISW), citat de Ukrinform, potrivit căruia Rusia nu mai ascunde noul său plan de atac împotriva Ucrainei, în care sunt recrutați bărbaţi cu vârste cuprinse între 18 şi 50 de ani, care nu necesită experiență militară obligatorie.

În ciuda faptului că, în Ucraina se auzise de ceva vreme zvonul privind formarea unei noi formațiuni militare cu peste 15.500 de persoane, în cadrul Districtului militar de Vest, cu bază la Mulino, informația nu fusese niciodată confirmată oficial.

Potrivit guvernului londonez, în cadrul Corpului 3 de armată se pot înrola bărbații cu vârsta de până la 50 de ani, cu studii medii, cărora li se oferă bonusuri profitabile în numerar.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 10 August 2022

Find out more about the UK government’s response: https://t.co/TqPn637p4f

🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/H2XRqv7ysj

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 10, 2022