Milionarul Caius Covrig, despre experiența din Muntele Athos. Cine este femeia pentru care s-a rugat afaceristul EXCLUSIV

Caius Covrig este un exemplu pentru tinerii antreprenori. Business-urile îi cresc de la un an la altul, iar în scurt timp va inaugura hotelul de 5 stele de la Bușteni. La Brașov, acesta organizează petreceri care au devenit deja o tradiție pentru cei care-și doresc să se distreze în orașul de sub Tâmpa. Recent, fostul baschetbalist a făcut o excursie la Muntele Athos, iar aceasta experiență i-a schimbat radical percepția despre viață.

Caius Covrig este unul dintre cei mai apreciați tineri antreprenori din România. Acesta a petrecut o lungă perioadă în Statele Unite ale Americii și a jucat baschet în prima divizie NCAA, dar a renunțat la sport când a prins gustul afacerilor. În 2022, fostul baschetbalist a fost desemnat ca fiind antreprenorul anului, iar la 28 de ani este deja milionar. După ce a încercat să ajungă de mai multe ori la Muntele Athos, dar s-au ivit de fiecare dată obstacole, Caius a reușit de această dată și a oferit detalii importante despre experiența care i-a marcat viața:

„Am venit complet schimbat după experiența de la Muntele Athos, pentru că am realizat cât de importantă este liniștea interioară, dar mai ales câtă nevoie avem de Dumnezeu în sufletele noastre. M-am rugat pentru mine, pentru părinții mei, dar mai ales pentru bunica mea, pentru că, recent, a trecut cu bine peste o intervenție chirurgicală și doar cu ajutorul Lui a depășit acest obstacol al vieții.

Mai ales că are o vârstă înaintată, m-am rugat să fie sănătoasă și să o mai am mulți ani lângă mine. Ea este omul care m-a crescut până la 7 ani și de la care, și în prezent, am de învățat despre a fi un om integru, onest și bun la suflet.

Să ajung la Muntele Athos este un vis devenit realitate. Timp de 5 ani am încercat să ajung aici și mereu s-au ivit obstacole în calea mea. Cu toate acestea, acum sunt extrem de entuziasmat să împărtășesc cu voi experiența minunată pe care o am aici.

Este cu adevărat o bucurie să fiu în acest loc sacru și cu o asemenea energie. Experiența mea la Muntele Athos este cu adevărat unică și memorabilă. De la peisajele impresionante și liniștea absolută, până la atmosfera spirituală și tradițiile seculare. Recomand ca măcar o dată în viață să ajungeți aici.”, a declarat Caius Covrig, în exclusivitate pentru Playtech Știri.