Milioane de români sunt rugați să stingă lumina azi, 26 martie, între orele 20:30 – 21:30. De ce

Ora Pământului 2022, cel mai mare eveniment din lume pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, revine sâmbătă, 26 martie. La Paris, ca și în aproximativ 7 000 de orașe din 188 de țări, milioane de oameni și monumente emblematice își sting luminile pentru a sensibiliza opinia publică. Așa cum se întâmplă în fiecare an, evenimentul pune Natura la loc de cinste. Și în acest an, cea de-a 16-a ediție este dedicată actelor eco-cetățenești ale lumii. Evenimentul va avea loc și în România.

Ora Pământului 2022, la cea de-a 16-a ediție

Peste tot în lume, WWF cere întregii societăți civile să se gândească la cât de prețioasă este planeta noastră și la faptul că este vital să o protejăm. Timp de o oră, marile orașe vor stinge lumina exterioară.

În Paris evenimentul va avea loc la peste 300 de clădiri publice, printre care Arcul de Triumf, Inima Sacră, Opéra Bastille și Primăria. Sunt planificate gărzi majore în jurul monumentelor naționale pentru a celebra natura. Turnul Eiffel își va stinge lămpile în jurul orei 20:30. Astfel se va marca angajamentul capitalei de a lupta împotriva încălzirii globale.

Ora Pământului, inițiată în 2007 de WWF, are menirea de a sensibiliza populația, în special pe cea a factorilor de decizie. Ora Pământului a dus pentru prima dată Sydney în întuneric. În 2012, sute de milioane de oameni din aproximativ 4 000 de orașe și 126 de țări și-au stins luminile timp de o oră.

Anul acesta, se numără 154 de țări care s-au alăturat mișcării. În întreaga lume, luminile vor fi stinse. Vor stinge luminile Turnul Eiffel, Empire State Building, piramidele din Gizeh, Colosseumul din Roma, Christ the Redeemer din Rio.

Vor fi stinse luminile și la Acropolele din Atena, turnul Burj Khalifa din Dubai, Orașul Interzis din China. Și în România va avea loc Ora Pământului 2022, începnd cu ora 20:00, timp de o oră. Mii de monumente prestigioase vor fi stinse pentru acest eveniment.

Lupta împotriva poluării și a efectelor de seră

Dincolo de gestul simbolic, participanții la Ora Pământului 2022 sunt invitați să se alăture mișcării lansate de WWF în lume. Organizația a demarat acest demers pentru a determina populațiile lumi să-și reducă emisiile de gaze cu efect de seră.

Adoptând gesturi simple și automate, putem economisi energie și să prezervăm mediul înconjurător. Și asta fără a vă afecta confortul zilnic. Ora Pământului 2022, un eveniment mondial, are ca scop pur și simplu să sensibilizeze lumea.

Fiecare dintre noi, dacă vom înțelege pericolele, vom putea să ne asigurăm viitorul. Scopul nu este de a opri curentul electric, ci pur și simplu de a stinge lumina, sau cele care nu sunt vitale.

Știați că, între 1970 și 2014, populațiile de vertebrate, pești, păsări, mamifere, amfibieni și reptile, au scăzut cu 60% la scară mondială? Această scădere este egală cu 89% la tropice, în America de Sud și în America Centrală.

Dacă am plăti pentru aer curat, apă potabilă, hrană, costul ar fi de aproximativ 125.000 de miliarde de dolari pe an, ceea ce este mai mult decât PIB-ul mondial, adică 80.000 de miliarde de dolari pe an.

Agricultura intensivă, deteriorarea solului, pescuitul intensiv, schimbările climatice, poluarea cu plastic sunt principalele amenințări care apasă astăzi asupra biodiversității. Degradarea și pierderea mediului în care trăim, exploatarea excesivă, toate sunt legate de activitățile umane.