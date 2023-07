Mihnea Vasiliu a murit! S-a deschis dosar de moarte suspectă pentru fostul manager Ringier

Mihnea Vasiliu murit joi după ce i s-a făcut rău în holul unui hotel din Bucureşti, a confirmat pentru G4Media Cătălin Tolontan, coordonator editorial. Datele de ultima oră anunță decesul fostului manager Ringier, iar autoritățile vorbesc de o moarte suspectă, fiind deschis și un dosar în acest sens.

Conform primelor informații apărute, nu se cunosc cauzele clare ale morții fostului director Ringier, iar polițiștii spun că s-a deschis un dosar penal de moarte suspectă. Primele date precizează că lui Mihnea Vasiliu i s-ar fi făcut rău, suferind de o criză de epilepsie, în fața hotelului Ramada din zona Poligrafiei.

Anchetatorii, deși rezervați, au precizat că Mihnea Vasiliu a fost declarat decedat în recepția hotelului, iar echipajul ISU ajuns la fața locului nu a reușit să-l resusciteze și nu s-a mai putut face nimic.

Pentru majoritatea celor care activează în presă, numele lui Mihnea Vasiliu este asimilat, cel puțin în ultimii 12 ani, cu funcția sa de director a grupului Ringier, proprietar al mai multor publicații, precum Libertatea și GSP.

Conform informațiilor, plecarea acestuia de la conducerea grupului a survenit odată cu finalizarea unei anchete de audit, în urma scandalului provocat de decesul jurnalistei Iulia Marin, la acel moment angajată a publicației Libertatea.

Cu o experiență de peste 30 de ani în media românească, ca și manager, Mihnea Vasiliu își începea cariera în urmă cu 31 de ani, în cadrul Media Pro, ocupând atunci funcția de CEO. A fost mâna dreaptă a celebrului Adrian Sârbu timp de 14 ani, până în 2006, moment în care lua decizia de a pleca din cadrul grupului media.

Un an mai târziu era regăsit în echipa celor de la Realitatea Cațavencu, fiind pe poziție de director adjunct, timp de 4 ani. În 2011 pleacă din grup și bate palma cu Ringier, unde avea să devină managerul grupului până în 2023.

Scandalul generat de dramatica sinucidere a jurnalistei Iulia Marin avea să scoată la iveală multe nereguli, iar auditul și concluziile acestuia aveau să pună o și mai mare presiune pe grupul Ringier.

Ca urmare a acestor dezvăluiri, deși oficial demisia ar fi fost pe cale amiabilă, în realitate ar fi fost făcută la presiunile Consiliului de administrație al Ringier.

”Am ajuns într-un punct al carierei mele în care vreau să explorez noi oportunităţi. Îmi anunţ decizia de a mă retrage din poziţia pe care o ocup în cadrul acestei companii extraordinare.

De-a lungul anilor, am avut privilegiul de a lucra cu o echipă de oameni talentaţi. Împreună, am depăşit provocări, am sărbătorit etape importante şi am deschis calea succesului.”, scria Mihnea Vasiliu, imediat după demisie.