Mihai Mitoșeru rupe tăcerea despre emisiunea lui Teo Trandafir de la Kanal D. Anunț surpriză: “O să vedeți” EXCLUSIV

Mihai Mitoșeru și Teo Trandafir sunt nu numai colegi la Kanal D, unde au și avut ocazia să lucreze împreună, dar sunt și amici. Prezentatorul emisiunii “Se strigă darul” susține că prietenia dintre ei s-a legat în urmă cu 25 de ani, pe parcursul cărora a învățat meserie de la Teo și a pus în practică sfaturile primite de la îndrăgita prezentatoare TV.

Mihai Mitoșeru și Teo Trandafir s-au intersectat profesional în urmă cu 25 de ani.

„Începusem Tele Euro Bingo Show – Zi-le Domnu Geo! – și, la un moment dat, trebuia să mă duc dimineața să dau cartoane la emisiunea ei, dădeam premii și să-mi promovez emisiunea mea și așa ne-am cunoscut, după care am fost împreună o viață.

Am învățat foarte multe. Eu am făcut școala de televiziune cu Teo, fără să îmi dau seama că am făcut-o și fără să îi dau bani! I-am mulțumit tot timpul și o să-i mulțumesc toată viața mea. Important e ca om. E la fel ca mine”, a declarat, pentru Impact.ro, Mihai Mitoșeru.