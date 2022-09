Mihai Mărgineanu intervine în scandalul suspendării zborurilor companiei „Blue Air”. Ce a făcut greşit statul român: „Fără supărare” EXCLUSIV

Mihai Mărgineanu intervine în scandalul suspendării zborurilor companiei „Blue Air”! „Ardiles” a decis să se implice personal în povestea controversată a suspendării zborurilor companiei „Blue Air”. Mihai Mărgineanu, cunoscut deopotrivă din postura de interpret al personajului „Ardiles” din serialul de televiziune „Las Fierbinți” de la PRO TV, are și brevet de pilot civil și spune că statul a greșit în această chestiune.

Zilele acestea titlurile din toată presa românească au vorbit despre decizia „Blue Air” de a-și suspenda toate zborurile, până pe 12 septembrie.

Cunoscut ca fiind pasionat de avioane, și cu brevet depilot, celebrul Mihai Mprgneanu a reacționat pe acastă temă. Într-un dialog exclusiv pentru radcția Impact, artistul declară:

În opinia sa, împărtășită pentru impact.ro, un eventual faliment al companiei aviatice ar duce la o creștere a tarifelor biletelor.

El spune că implicarea sa în această poveste nu ascunde faptul că e acționar la „Blue Air” sau alte interese personale:

„Nu am niciun fel de acțiuni la compania în cauză. Am în schimb foarte mulți prieteni, care sunt piloți acolo. Am făcut școala de aviație împreună. Spre deosebire de mine care nu am găsit răbadarea să stau în cockpit și să duc lumea în siguranță oriunde pe acest glob, ei au găsit-o.

Sigur că la lucrurile nu sunt strălucite. E clar că au probleme. Mai ales la departamentele comerciale, unde nu știu să comunice.

Însă să ieși de pe piața aviatică numai fiincă nu există o minte care să realizeze că nu mai poți pune nimic în loc, mi se pare o prostie cum numai românilor le poate trece prin minte!”.