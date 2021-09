Mihai Gâdea, informații șoc la Antena 3. Omul din USR care câștigă aproape 500.000 de euro

Jurnalistul MIhai Gâdea și-a obișnuit telespectatorii fideli ai emisiunii „Sinteza Zilei” cu dezvăluiri incendiare despre diferitele figuri politice din România. În cadrul ediției de aseară a făcut exact acest lucru, venind cu dezvăluiri despre un politician USR. Documentele aduse ca dovadă au demnostrat că afirmațiile făcute de jurnalist sunt cât se poate de adevărate. NUmele USR-istului în cauză este cel al consilierului Vlad Alexandru Mixich.

Vlad Alexandru Mixich, de la medic la consilier USR

Pentru cei mai puțin familiarizați cu numele consilieruli USR Vlad Alexandru Mixich, acesta are un CV impresionant. Absolvent al Universității de Medicină și Farmacie din Timișoara, Vlad Alexandru Mixichc deține și un masterat în politici de sănătate în cadrul universității London School of Economics and Political Science. De-a lungul timpului a câștigat și câteva burse internaționale în domeniul politicilor de sănătate. Cele mai importante au fost cele primite din partea Eisenhower Fellowship și Humphrey-Fulbright Fellowship.

Mâna dreaptă a fostului ministru la sănătate Vlad Voiculescu, a deținut și funcții importante în cadrul instituțiilor Uniunii Europene. În 2-19 Parlamentul European îl mandatează ca membru cu drepturi depline în cadrul Agenției Europene pentru Sănătate și Securitate în Muncă. Un an mai târziu, în 2020, Vlad Alexandru Mixich devine component al consiliului director al Alianței Europene de Sănătate Publică. Fost jurnalist la Digi24, unde a realizat materiale de anchetă în domeniul sănătății, în 2016 devine vicepreședintele al Agenției Naționale a Medicamentului.

Mihai Gâdea aruncă bomba. Câștigă aproape 500.000 de euro ca și consilier

Odată cu accederea la putere a USR-PLUS, devine prim-consilier ministrului Vlad Voiculescu, dar și expert -consilier pe probleme de investiții pentru câteva spitale regionale ce sunt în plan de a fi construite. Conformunor documente rpezentate în ediția de aseară a emisiunii „Sinteza Zilei”, pe lângă alte situații cel puțin ciudate, Mihai Gâdea a scos la iveală care sunt câștigurile reale ale USR-istului Vlad Alexandru Mixich. Conform jurnalistului, cu toate chelutileile decontate, Vlad Alexandru Mixich câștigă 457.000 de euro pe lună.