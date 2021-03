Mihai Gâdea a descoperit un nou caz șocant la ATI Mureș. ”Era legat de pat și-i implora să-i dea drumul”

Unul dintre cei mai buni cardiologi din România, și anume, profesorul universitar Benedek Imre, a vorbit la Sinteza Zilei despre drama trăită de fratele lui, profesor doctor Benedek Istvan, cel care a efectuat primul transplant de măduvă la un bolnav adult în ţară şi care a decedat de coronavirus fiind legat de pat la ATI Mureş.

Menționăm că profesorul universitar Benedek Istvan, coordonator al Secției Clinice de Hematologie și Transplant Medular a Spitalului Clinic Județean, profesor universitar la Facultatea de Medicină din cadrul Univeristății de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureș, a decedat la 1 septembrie, după ce a fost diagnosticat cu coronavirus.

”Fratele meu a fost legat de pat și este real că familia posedă un film în care se vede că fratele meu vorbește coerent, expune părerea și roagă să fie dezlegat. Acest lucru nu se întâmplă. Noi acest film nu-L vom difuza pentru că este sentimental foarte greu de acceptat. Însă, este o anchetă în derulare, anchetă penală de aceea nici nu aș putea să vă deslușesc prea multe. Am pierdut un om care a făcut primul transplant de măduvă la un bolnav adult în ţară, care a făcut o clinică de Hematologie și fratele lui, adică subsemnatul, o clinică de cardiologie internațională.

Am pierdut un om pentru noi și pentru țară foarte valoros. Nu nu trebuie să dăm în sistemul medical trebuie să scuturăm niște oameni pentru că sistemul medical are bani suficienți, are specialiști buni, are dotări dar până când politicul nu ia caz despre aceşti domn care conduc și care prin birocrația, omoară dorința de a face bine cum am făcut eu cu fratele meu, pentru cetățeanul român care este cetățean european nu merge”, a declarat profesorul universitar doctor Benedek Imre, fratele lui Benedek István, la Antena 3.